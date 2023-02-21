Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним широкий спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью города, в частности, работу дорожных подрядчиков и коммунальных служб по борьбе со снегом, предстоящие дорожные ремонты, обеспечение жильем детей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а также расширение границ Пскова.

Трансляция завершена.