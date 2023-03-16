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Общество

Чтобы бегать стометровку и взбираться по канату в школе, потребуется справка о здоровье

17.03.2023 07:30|ПсковКомментариев: 0

В Санкт-Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры. Как сообщают СМИ, у школьницы были проблемы с сердцем, которые тем не менее не стали причиной для освобождения ученицы от занятий спортом. Законопроект, ужесточающий допуск школьников с ограничениями здоровья к занятиям физкультурой, в Госдуме рассматривают с 2018 года. Как стало известно, «Парламентской газете», сейчас документ готовят ко второму чтению. Он может быть внесен в ближайшее время и рассмотрен во втором чтении в весеннюю сессию.

Ученица седьмого класса школы в Выборгском районе Санкт-Петербурга умерла на уроке физкультуры 14 марта. Девочке стало плохо во время разминочного бега, она потеряла сознание и упала. Учитель срочно вызвала школьного врача, который попытался оказать ребенку экстренную помощь. Параллельно была вызвана скорая помощь, но спасти девочку не удалось. По информации СМИ, девочка отлично успевала в школе, не имела нареканий на поведение и не была замечена в конфликтах с одноклассниками. Следственные органы Санкт-Петербурга уже начали проверку всех обстоятельств трагедии. Этот доклад ждут в СК России, где взяли дело на контроль.  

По данным Роспотребнадзора, число абсолютно здоровых детей в стране не превышает 12 процентов. При этом более чем у половины школьников есть хронические заболевания. За последние десять лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в 1,5 раза, а хронических болезней вдвое. Ужесточить требования к занятиям физкультуры в школах в Госдуме предложили еще пять лет назад. Соответствующий законопроект тогда подписали более ста парламентариев.

Согласно первой версии документа, а их с 2018 года было три, педагогическим работникам хотели в том числе вменить оказание первой помощи детям, а также иным участникам образовательного процесса, то есть, по сути, и родителям, и законным представителям учащихся. Именно этот пункт и стал причиной отрицательного отзыва на документ со стороны кабмина, где отметили, что данная норма может повлечь для учителей уголовную ответственность по статье 124 УК «Неоказание помощи без уважительной причины».

Из-за отрицательного отзыва Правительства парламентариям пришлось поправить документ, что они и сделали в 2019 году. Тогда спорную формулировку заменили на более мягкую: «позволить педработниками реализовывать свое право на оказание первой помощи обучающимся».

При этом, как отмечалось в пояснительной записке к документу, «обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи уже предусмотрено Федеральным законом «Об образовании». Однако эта формулировка исчезла из третьей версии законопроекта, которую подготовили в 2020 году. 

Согласно последней версии документа, «дети будут допускаться к занятиям физкультурой строго с учетом их состояния здоровья». Одновременно в законопроекте за родителями закрепляется обязанность  сообщать учителям о состоянии здоровья несовершеннолетнего.

Обновленный законопроект в кабмине одобрили, хоть и покритиковали. В частности, в Правительстве указали, что формулировка об обязанности родителей информировать учителей о здоровье несовершеннолетних требует корректировки, так как такие сведения составляют врачебную тайну. Несмотря на это, законопроект все же приняли в первом чтении в 2021 году, пообещав еще раз доработать документ ко второму чтению.

Такая работа сейчас ведется в Комитете Госдумы по охране здоровья, который и является ответственным за документ, рассказала «Парламентской газете» соавтор законопроекта Лариса Тутова. «Документ готовят с учетом замечаний Правительства и профильных ведомств. Главная задача сейчас — поиск компромисса между учителями и врачами. Для этого необходимо учесть интересы обеих сторон, а также родителей и детей», — сообщила депутат. 

В последнее время эта работа активизировалась, сообщила Тутова. Документ может быть вынесен на второе чтение уже скоро, рассмотреть его планируют в весеннюю сессию.

Эту информацию «Парламентской газете» подтвердили и в самом Комитете Госдумы по охране здоровья. «Законопроект готовится ко второму чтению. Он актуален, потому что сама жизнь подсказывает, что он нужен, главное, чтобы закон работал и спас жизнь и здоровье ребенка», — сказала нашему изданию зампред комитета Татьяна Соломатина.

Теги: #школа #физкультура
Источник: Псковская Лента Новостей
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