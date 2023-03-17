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Общество

Охранники в Псковской области за год задержали 266 человек

17.03.2023 12:51|ПсковКомментариев: 0

Совещание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности состоялось в Пскове под руководством начальника управления Росгвардии по Псковской области полковника полиции Игоря Иванова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Василий Софин и руководители частных охранных организаций.

Участники встречи обсудили результаты исполнения подразделениями лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии государственной функции по контролю за частной охранной деятельностью в 2022 году.

«В 2022 году частными охранниками, в том числе при совместном несении службы с нарядами полиции, задержано 266 граждан, в том числе 20 граждан за совершение преступления, 246 за административные правонарушения. Потенциал частных охранных организаций активно применяется для участия в охране общественного порядка при проведении крупных публичных мероприятий с массовым пребыванием граждан», - рассказали в ведомстве. 

Частных охранников привлекали для обеспечения правопорядка на мероприятиях с массовым участием граждан, посвящённых празднованию Нового года и Рождества Христова, Крещения, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов поздравил собравшихся с Днем частных охранных организаций и поблагодарил за оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка.

Теги: #Росгвардия #охрана
Источник: Псковская Лента Новостей
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