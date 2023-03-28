Общество

Денис Иванов посетил медицинский отряд 76-й дивизии

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов посетил 35-й отдельный медицинский отряд 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, военнослужащие которого героически выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции, а также в госпитале которого проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском отделении «Союзмаша России».

В ходе визита депутат познакомился с пациентами и военными медиками, их текущей работой и заботами. С руководством госпиталя обсудили текущие потребности и возможности оказания поддержки военнослужащим, получившим ранения в ходе проведения СВО, и которым необходима реабилитация.

«Сейчас, наверное, никто не может оставаться в стороне, и нормальная человеческая позиция – это помогать! Поэтому мне хочется и самому помогать тем, кто в этом нуждается, и кто это действительно заслужил, выполняя свой воинский долг, долг защитника Отечества. Давайте все объединяться в этом направлении и просто помогать, помогать как можем!» - призвал Денис Иванов.

«Единая Россия» и Псковское отделение «Союзмаша России» продолжает сбор гуманитарной помощи для военнослужащих медицинского отряда и их пациентов в зоне проведения СВО, и все желающие могут присоединиться и поддержать данную акцию. Перечень необходимого можно узнать в Псковском региональном отделении «Союзмаша России» и в местных отделениях партии «Единая Россия».

Адреса: Псков, улица Некрасова, 29, а также местные отделения партии «Единая Россия».

Перечень товаров для гуманитарной помощи:

1. Влажные салфетки

2. Одноразовая посуда (тарелки глубокие, плоские, вилки, ложки, стаканчик 0,2)

3. Газовые баллончики + горелки

4. Мусорные пакеты особо прочные 60л и более

5. Медицинские изделия по списку потребностей с объективным сроком годности:

- Противовирусные препараты (Арпефлю, Ингавирин и другие)

- Препараты для лечения горла (Ингалипт, Каметон и другие)

- Препараты от кашля (таблетки от кашля и другие)

- Окклюзионная гидроколлоидная повязка 15*15.