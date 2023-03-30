Общество

Олег Брячак: Комитет по соцзащите Псковской области подходит к работе без формализма

Комитет по социальной защите Псковской области подходит к работе без формализма. Такое мнение высказал лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в областном Собрании депутатов Олег Брячак на сессии регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу поблагодарить за поддержку, которую вы оказываете людям, которые выполняют воинский долг в зоне спецоперации. Вы подходите к этому вопросу без формализма, Это приятно видеть», - обратился Олег Брячак к председателю комитета Ольге Евстигнеевой.

Он заметил, что комитет изобретает механизмы, чтобы успешно помогать людям, и включает личные связи. «Желаю вам успехов в работе!» - добавил Олег Брячак.

Напомним, сегодня на сессии областного Собрания в ходе парламентского часа рассматривался вопрос о мерах поддержки населения в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Докладчиком выступила Ольга Евстигнеева.