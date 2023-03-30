Общество

Олег Брячак предложил начальнику УМВД привлекать казаков к охране общественного порядка

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Псковском областного Собрании депутатов Олег Брячак на сессии регионального парламента предложил начальнику УМВД России по Псковской области привлекать казаков к охране общественного порядка, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Какое-то время назад казаки обратились к руководству Пскова. У них есть кони, шашки, плетки, есть желание к охране общественного порядка. А лошади добавляют казакам мобильности. Как лично вы относитесь к данной инициативе? Может быть, их привлечь, легализовать, пусть охранят правопорядок?» - спросил Олег Брячак.

«Если вы нам в этом поможете, мы, безусловно, за», - ответил Алексей Овсянников.