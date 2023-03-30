Общество

Порядок представления сведений о доходах упростили псковским муниципальным депутатам

Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера упростили муниципальным депутатам, осуществляющими полномочия на непостоянной основе, в Псковской области. Такое решение приняли депутаты регионального парламента на сессии 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Муниципальные депутаты, осуществляющие полномочия на непостоянной основе, должны будут представлять такие сведения в отношении себя, своих супругов и несовершеннолетних детей:

в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом либо со дня передачи ему вакантного депутатского мандата;

в случае совершения в течение отчетного года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, цифровых финансовых активов и цифровой валюты, общая сумма которых превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Если в течение отчетного периода указанные сделки не совершались, муниципальный депутат, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, сообщает об этом губернатору Псковской области, направив письменное сообщение по прилагаемой к закону № 600-ОЗ форме через управление по вопросам противодействия коррупции правительства Псковской области.

Кроме того, определяется порядок размещения на сайтах представительных органов местного самоуправления обобщенной информации об исполнении (ненадлежащем исполнении) муниципальными депутатами обязанности представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных депутатов.

Такая обобщенная информация будет размещаться без указания персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу, и содержать обобщенные сведения об общем количестве муниципальных депутатов, о количестве депутатов, представивших сведения о доходах либо сообщивших губернатору о несовершении в отчетном году сделок, общая сумма которых превышает общий доход семьи за 3 года, о количестве депутатов, не исполнивших указанные обязанности.