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Общество

Федеральный и псковский омбудсмены оказали содействие в воссоединении украинской семьи

31.03.2023 18:15|Псков

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов оказали содействие в воссоединении украинской семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области 

В результате совместной работы федерального омбудсмена с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека и омбудсменом Псковской области на родину вернулись двое детей-граждан Украины 9 и 16 лет.  Как отметил псковский омбудсмен, это первый случай эффективного взаимодействия национальных омбудсменов Украины и России, а также региональных российских уполномоченных по правам человека, когда при отсутствии дипломатических отношений между странами удалось, руководствуясь нормами международного права и Конвенцией ООН о правах ребенка, предпринять необходимые действия, которые позволили воссоединить семейные связи родителей и их детей.

«Эта непростая история началась весной 2022 года, когда украинские дети приехали в Крым, выехав из зоны боевых действий. Всё это время они жили у своей двоюродной бабушки, на которую российскими органами опеки были оформлены опекунские документы в отношении этих несовершеннолетних детей. В условиях специальной военной операции возвращение домой на Украину обычным путем оказалось невозможным. Пока мальчик и девочка были в России, им были обеспечены все права и свободы, предусмотренные Конституцией РФ и актами международного права», - рассказал Дмитрий Шахов.

В конце января к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обратился омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец с просьбой помочь вернуть детей родителям на Украину. Такую просьбу к нему направила их мама, которая ранее по объективным обстоятельствам временно не могла обеспечить воспитание и содержание своих детей.

«Поскольку властями Украины был введен запрет на выезд украинских граждан определенных категорий и возрастов за пределы страны, то 18 марта утром в Псков приехала их бабушка, получившая от родителей соответствующие документы на детей для их сопровождения домой. Вечером на железнодорожном вокзале в Пскове, куда прибыли брат и сестра в сопровождении опекуна, состоялась встреча между родственниками», - продолжил обмудсмен.

Пока оформлялись документы на выезд детей за пределы России, для них в Псковской области, при содействии регионального уполномоченного Дмитрия Шахова, организовали культурную и досуговую программу, а также подготовку всех необходимых документов для выезда детей домой. Ребята вместе со своими бабушками познакомились с достопримечательностями и с древней историей Псковского края, города Пскова и биографией его основательницы - святой княгини Ольги, посмотрели памятники культурного наследия в Изборском музее и в Печорах.

21 марта украинские дети были переданы законному представителю родителей и выехали при содействии псковского уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова через один из пунктов пропуска на государственной границе России на территорию Украины. 23 марта они прибыли в город Киев, где их встретил уже омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

На всех этапах следования детей сопровождали уполномоченные по правам человека в Республике Крым, Санкт-Петербурге, Псковской области. Региональный омбудсмен Дмитрий Шахов поблагодарил всех руководителей и сотрудников федеральных и региональных органов исполнительной власти, кто содействовал и помогал детям из Украины воссоединиться со своими родителями.

«Российские омбудсмены в соответствии с нормами международного права, руководствуясь принципами гуманизма и милосердия, продолжают прикладывать все усилия по восстановлению семейных связей несовершеннолетних граждан как России, так и Украины при получении соответствующих обращений от родителей», - добавил он.

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Источник: Псковская Лента Новостей
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