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Общество

Псковские школьники получили «Научно-технологический кубок России» в Москве

04.04.2023 18:11|ПсковКомментариев: 0

Российский этап Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее» состоялся в Москве с 27 по 31 марта. В мероприятии приняла участие делегация из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества.

Фото здесь и далее: Н. С. Петрова, С. Ю. Степанова, Е. Н. Иванова, Е. В. Павлова, Е. Б. Крехтунова, Е. О. Рыжова

Более тысячи молодых исследователей из 10 стран и 65 субъектов Российской Федерации встретились на базе 14 научно-исследовательских институтов и 13 университетов. Организаторы форума – Московский государственный университет имени Н. Э. Баумана и Российское молодежное политехническое общество. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда инфраструктурных и образовательных программ, он является одним из крупнейших мероприятий десятилетия науки и технологий.

Псковскую область на форуме представляли 18 обучающихся, которые попали в команду по результатам участия в научно-практической конференции обучающихся Псковской области «Шаг в будущее», проходившей в декабре 2022 года. Организатор региональной конференции - Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества, координационный центр программы «Шаг в будущее» по Псковской области.

Участие делегации Псковской области в международном форуме проходило при финансовой поддержке комитета по образованию Псковской области.

 

Программа форума в Москве была насыщенной. На форуме работали 4 симпозиума, 47 секций, на 13 из которых выступали псковские школьники. Половина делегации Псковской области (ровно девять участников) представили свои проекты на симпозиуме «Социально-гуманитарные науки в современном обществе».

Ольга Щукина (обучающаяся 7 класса Стругокрасненской школа и дома детского творчества) защищала работу «Захоронения начала XX века на старом кладбище посёлка Струги Красные». «Отличное выступление Ольги на секции, уверенные ответы на вопросы членов жюри, показывающие искреннюю заинтересованность в теме, кропотливую работу, принесли юной участнице диплом первой степени в номинации "Лучшая работа среди юных участников форума" и рекомендацию к публикации в сборнике "Научные труды молодых исследователей программы "Шаг в будущее""», - отметили в центре. 

Еще двое обучающихся Стругокрасненской школы и дома детского творчества представили проекты на секциях данного симпозиума: Дмитрий Кравченко и Виктория Кравченко. Дмитрий выступал с проектом «Атрибуция почтовых карточек с видами станции Струги-Белая, изданных Карлом Лаздингом», Виктория – «Создание игры "По тропинкам памяти", посвященной истории Стругокрасненского района в годы Великой Отечественной войны». Проект Виктории, имея практическое значение в качестве обучающей игры в школе, вызвал интерес, и в результате был удостоен диплома первой степени.

Софья Кондюрина (школа №2 города Великие Луки) представила актуальную работу об оценке уровня жизни пенсионеров города Великие Луки. Анна Сягина (школа №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского) провела в своем исследовании анализ изображения Петра I в произведениях живописи.

Еще одной участницей секции «Языки современной культуры» была Елизавета Демьяненко (Печорская лингвистическая гимназия), которая выступила с работой «Оценка историко-культурных и природных объектов как рекреационных ресурсов веломаршрута по городскому поселению Печоры». В прошлом году, участвуя в форуме «Шаг в будущее» (с 2020 года форум проходил в дистанционном формате), Елизавета получила рекомендацию к присуждению стипендии, которая была вручена ей на церемонии открытия форума 27 марта 2023 года.

 

Две обучающихся гимназии города Невеля представили свои проекты на секции «Лингвистика». Юная участница Александра Сафронова (7 класс) изучала особенности перевода авторских неологизмов в произведениях Дж. К. Роулинг Fantastic Beasts and Where to Find Them и получила диплом в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума». Варвара Шаткова (11 класс) четыре года изучала поэзию Альфреда Теннисона, и в этом году она представила исследование о лексических трансформациях при переводе поэзии (на примере стихотворения Альфреда Теннисона «Ручей»). Результатом участия Варвары в форуме стала рекомендация к публикации в сборнике «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее».

На симпозиуме «Естественные науки и современный мир» выступали пять участников делегации. На физических секциях данного симпозиума защищали проекты две школьницы. Мария Захарова (школа №12 имени Героя России А. Ю. Ширяева) продемонстрировала проект о выращивании кристаллов. Арина Пикалева (Псковский педагогический комплекс) на секции «Физические основы современных технологий» представила результаты исследования по определению коэффициента трения бумаги, за что была удостоена диплома первой степени и малой научной медали.

Софья Мартынова (Гуманитарный лицей) выступила на секции «Системная биология и биотехнология» с работой об оценке качества мёда Островского района путем определения диастазного числа. Софья получила диплом третьей степени и рекомендацию к присуждению единовременной научной стипендии программы «Шаг в будущее» имени академика К. С. Колесникова. Одним из условий получения стипендии является представление работы на форум в следующем году с новыми результатами исследования. Софья готова продолжить работу, рассказали в центре. 

Биоэкологические исследования на естественнонаучном симпозиуме представили два участника псковской делегации: Анастасия Воронкова и Максим Яковлев. Анастасия (Гимназия города Невеля) несколько лет занимается исследованием состояния реки Еменки в Невельском районе, и в этом году её работа была посвящена изучению экологического состояния вод реки в аспекте влияния на нее талых вод снегового покрова. Максим (Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина) исследовал состояние охраняемого вида лишайника Лобария легочная на территории музея-заповедника «Михайловское», и представлял результаты исследования не только на секции форума, но и на международной выставке, которая проходила в рамках форума в течение трех дней. По результатам работы секции он получил диплом третьей степени и рекомендацию к присуждению единовременной научной стипендии программы «Шаг в будущее» имени академика К. С. Колесникова.

В работе секций симпозиума «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», который проходил на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана, участвовали четыре псковских школьника.

Дмитрий Соловьёв из Бежаницкой школы представил модель телескопа на секции «Современные радио-, оптические и электронные системы в технике и медицине».

Иван Селиванов (лицей №4 «Многопрофильный») продемонстрировал на секции «Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике» разработку системы умного дома на базе микроконтроллера. По итогам заседания секции Иван награжден дипломом второй степени.

На секции «Цифровые технологии в машиностроении» свои проекты представили два участника псковской делегации: Илья Щембелов («Кванториум. Псков», лицей №4 «Многопрофильный») и Александр Шишов (школа №12 имени Героя России А. Ю. Ширяева). Александр демонстрировал самодельный автосимулятор на базе Arduino, который вызвал интерес и у членов жюри и участников секции. Итогом его выступления на форуме стал диплом третьей степени.

Илья Щембелов защищал проект «Разработка сенсорно-исполнительной системы Phandr как на секции, так и на выставке. По итогам проведения выставки и секций форума Илья получил несколько наград: малая научная медаль программы «Шаг в будущее», диплом третьей степени в номинации «Лучшая презентация научной работы на английском языке», диплом о присвоении степени «члена-корреспондента» РМПО, диплом первой степени на секции, диплом лауреата в номинации «Лучшая работа в области кибернетики», диплом за лучшую работу в области инноваций и научно-технологического предпринимательства.

Во время проведения форума участники посетили одну из четырёх научно-познавательных площадок на выбор на базе НИУ «МЭИ», РХТУ имени Д. И. Менделеева, Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова или РГГУ. Ученые данных вузов прочитали лекции по основным направлениям и проблемам в современной науке, а также провели экскурсии по рабочим лабораториям.

Команда из трех представителей Псковской области приняла участие в интеллектуальном конкурсе по технологии развития памяти и логики, в котором проводился командный и индивидуальный зачет.

Итогом участия делегации Псковской области в российском этапе Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее» стали: четыре диплома первой степени, один диплом второй степени, три диплома третьей степени, два диплома в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума». А также три малых научных медали, две рекомендации к публикации, две рекомендации к присуждению единовременной научной стипендии и еще несколько наград. 

«Такие высокие результаты наших школьников стали возможны благодаря инициативе и активной работе научных руководителей: учителей, педагогов дополнительного образования, преподавателей, наставников. Ежегодно программа "Шаг в будущее" награждает научных руководителей за выдающиеся педагогические достижения в исследовательском обучении, научной подготовке и воспитании школьников, за творческий поиск, целеустремленность, неиссякаемую энергию, многолетнюю плодотворную работу в Российской научно-социальной программе для молодёжи и школьников "Шаг в будущее". В этом году наградной знак "Педагог-новатор" программы "Шаг в будущее" получил педагог дополнительного образования Дома детского творчества Стругокрасненского района Матвеев Николай Викторович, который с 2007 года проводит с ребятами исследования и создает проекты исторической направленности, представляя их на региональной конференции "Шаг в будущее" в Пскове», - рассказали в центре.

Традиционно в рамках форума проходил конкурс команд по результатам участия в форуме представителей делегаций, в котором команда Псковской области завоевала «Научно-технологический кубок России» первой степени. 

Теги: #школьники #шаг в будущее
Источник: Псковская Лента Новостей
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