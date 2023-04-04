Общество

В колониях Псковской области снизилась смертность

В колониях Псковской области снизилась смертность. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В два раза уменьшилось количество обращений с мест лишения свободы. Для нас это было очень неожиданно. Сегодня приняты жесткие меры, которые препятствуют нарушению прав лиц, находящихся в местах лишения свободы. Наличие видеорегистратора на одежде сотрудника как ему не позволяет сделать вольности, так и осужденный понимает, что можно проверить с точки зрения видео», – рассказал Дмитрий Шахов.

Региональный омбудсмен отметил, что в два раза также сократились и жалобы на оказание медицинской помощи в исправительных учреждениях.

«У нас снизилась смертность в колониях. Нет случаев смертей от туберкулеза, и количество туберкулезных больных тоже достаточно меньше. Это показывает, что есть возможность обеспечивать минимальные услуги здравоохранения и на той территории», – уточнил он.