В колониях Псковской области снизилась смертность. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Региональный омбудсмен отметил, что в два раза также сократились и жалобы на оказание медицинской помощи в исправительных учреждениях.
«У нас снизилась смертность в колониях. Нет случаев смертей от туберкулеза, и количество туберкулезных больных тоже достаточно меньше. Это показывает, что есть возможность обеспечивать минимальные услуги здравоохранения и на той территории», – уточнил он.