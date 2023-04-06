Общество

Возможности международного сотрудничества в новых условиях обсудили законодатели Северо-Запада

На площадке Псковского областного Собрания депутатов проходит заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На встречу в Псков приехали депутаты шести региональных парламентов из Мурманской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. Псковичей в составе комитета представляет вице-спикер Юрий Сорокин. К работе законодателей Северо-Запада присоединилась депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, а также представители Министерства иностранных дел РФ и Делового Совета Шанхайской организации сотрудничества.

Участников заседания приветствовал председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Спикер напомнил гостям, что Псков – один из древнейших русских городов, и именно здесь начинается Россия в историческом, духовном и географическом смыслах.

«Минувший год заставил всех нас многое пересмотреть. Если раньше мы говорили о том, что в 50 километрах от Пскова проходит граница Евросоюза, то теперь это рубежи стран НАТО. Если до недавних пор многие наши муниципалитеты были вовлечены в программу приграничного сотрудничества, то теперь от прежних добрососедских связей не осталось и следа», - обратил внимание Александр Котов.

Председатель Собрания подчеркнул, что новая реальность накладывает отпечаток и на межпарламентские отношения. «Говорят, что кризис – это всегда точка роста и принятия новых решений, главное, рассмотреть в нём новые возможности. Повестка вашего сегодняшнего заседания посвящена, в том числе, и поиску таких новых направлений», - сказал Александр Котов и пожелал коллегам плодотворной работы.

В ответ председатель постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, мурманский вице-спикер Евгений Никора заметил, что визит на псковскую землю, где зарождалась российская государственность, а также только что принятая концепция внешней политики Российской Федерации задали вектор сегодняшнего обсуждения.

«Сейчас формируется во многом новый подход и к международному сотрудничеству РФ на национальном уровне, и к сотрудничеству регионов с другими государствами. Для нас очень важно, чтобы субъекты Северо-Запада, как и другие регионы, учитывали необходимость справедливого многовекторного мира. Сегодня мы обсудим сотрудничество со странами СНГ, новые возможности участия в межрегиональных объединениях, взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества, уделим особое внимание партнёрским отношениям с Республикой Беларусь», - обозначил приоритеты Евгений Никора, отметив активную роль ПАСЗР, которую объединение всегда играло в межпарламентском международном сотрудничестве.

Псковским опытом добрососедских отношений с Беларусью с коллегами по Северо-Западному федеральному округу поделился вице-спикер Юрий Сорокин.

«305 километров государственной границы не разъединяют, а сближают наши народы. У нас исторически сложились дружественные связи и обмен опытом в разрешении схожих проблем. Наследие единой истории, общие традиции и культура Псковской области и городов республиканского значения Беларуси создают благоприятные условия для развития успешного сотрудничества между территориями», - подчеркнул парламентарий. Юрий Сорокин рассказал о налаженном торговом и культурном обмене, о партнёрстве субъектов малого и среднего предпринимательства двух стран. Отдельно Юрий Сорокин остановился на теме сохранения общей исторической памяти на примере проведения традиционной международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы. Вице-спикер обратил внимание на изменившийся формат этой встречи из-за недружественных действий Латвии, а также сделал акцент на реализации молодёжного проекта в рамках «Кургана Дружбы».

Члены комитета обсудили перспективы взаимодействия с белорусскими партнёрами и признали это направление сотрудничества стратегическим для всех регионов Северо-Запада. Депутаты решили продолжить обсуждение этой темы на следующем заседании комитета с приглашением партнёров из Республики Беларусь.

О создании нового объединения, которое должно стать альтернативной площадкой для парламентского сотрудничества после выхода России из Совета государств Балтийского моря, доложила Валентина Пивненко. Депутат Госдумы подчеркнула, что ПАСЗР, по её мнению, должна войти в число учредителей формируемой межпарламентской структуры. В ближайшее время в нижней палате российского парламента состоится обсуждение статуса, положения и направлений работы новой организации, Валентина Пивненко попросила регионы Северо-Запада представить свои предложения.

«В связи с международными событиями создание новой организации будет политически сильным шагом. Это показатель того, что начатую работу мы не оставляем независимо от того, что наша страна вышла из этой большой организации», - отметила парламентарий.

Инициатива создания нового объединения получила поддержку российского МИДа.

«Несмотря на сложную международную ситуацию, в новой концепции внешней политики уделяется большое внимание межрегиональному и приграничному сотрудничеству. Такие структуры как ПАСЗР, как новое объединение позволят реализовывать эти задачи», - в режиме видео-конференц-связи озвучил позицию ведомства заместитель директора Второго Европейского департамента МИД России Андрей Колесников.

В ходе заседания члены комитета также подняли вопросы, связанные с завершением на территории субъектов СЗФО проектов программ приграничного сотрудничества, приостановленных Европейским Союзом в марте 2022 года. Кроме того, законодатели обсудили перспективы и возможные направления сотрудничества регионов Северо-Запада с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества.