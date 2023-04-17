Общество

Признаки передозировки витаминов назвала нутрициолог

Злоупотребление витаминами может приводить к интоксикации, рассказала биолог-генетик, нутрициолог Ирина Мальцева. Она уточнила, какое из этих веществ особенно опасно и для кого.

Гипервитаминоз, вызванный избыточным приемом жирорастворимых витаминов A, E и D, встречается крайне редко, но он все-таки возможен, отметила в интервью радио Sputnik биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева. В частности, витамины А и Е входят в состав многих продуктов питания, БАД и лекарственных препаратов, напомнила она. По словам нутрициолога, передозировка первого из этих веществ особенно опасна для беременных.

«Витамин Е содержится в подсолнечном масле, его очень часто можно обнаружить в составе различных препаратов, например, БАД. Передозировка здесь может быть. Также стоит быть острожными при приеме витамина А. Если в первом триместре беременности принимать его в повышенных дозах, это может привести к рождению ребенка с какими-то уродствами. Витамин А обладает тератогенной токсичностью», – предупредила Ирина Мальцева.

Чрезмерное употребление жирорастворимого витамина D, по ее словам, не обязательно приводит к гипервитаминозу.

«Передозировка может наступить, если у человека есть генетические дефекты усвоения витамина D. Как правило, даже большие дозы этого вещества не приводят к гипервитаминозу. Кто-то может принимать по 300 тысяч МЕ, и у него уровень витамина D сильно повышаться не будет. Кто-то принимает 600 МЕ, и у него будет нормальный уровень. Но уровень витамина D в организме может меняться в зависимости от других условий, например, выходит ли человек на солнце», – объяснила Ирина Мальцева.

Признаки интоксикации, вызванной избыточным приемом витаминов, легко спутать с симптомами других нарушений здоровья, продолжила биолог.

«Интоксикация витамином D, как и дефицит этого вещества, может выражаться в головной боли, боли в суставах. Бывает сонливость, слабость, повышение давления или температуры, брадикардия, запоры или диарея, но те же признаки могут указывать на самые разные проблемы в организме. При избытке витамина Е человек может чувствовать слабость, головные и мышечные боли, жаловаться на судороги и кардиологические проблемы. Но те же судороги могут быть при дефиците кальция, магния или чего-то еще. При избытке витамина А бывает головная боль, эмоциональная лабильность, слабость, боли в животе. Но, опять же, эти симптомы могут сигнализировать и о других проблемах», – добавила Ирина Мальцева.