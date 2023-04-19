Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про объединение двух вокзалов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Не так давно глава города Пскова Борис Елкин озвучил планы по реконструкции привокзальной площади и объединению автовокзала с железнодорожным. Главная цель будущего проекта - создание комфортного и современного транспортного узла.

Как изменится привокзальная площадь, чего ждать от предстоящей реконструкции и что будет со зданием автовокзала, обсудят ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

Трансляция завершена