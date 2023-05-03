Общество

Сергей Вострецов: Стимулировать брак со стороны государства нужно каждые 10 лет

Стимулировать брак со стороны государства нужно каждые 10 лет. Так законопроект о выплатах семьям, прожившим совместно 20 лет, который недавно подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, прокомментировал глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

«Прекрасный законопроект! Правильно, вообще-то, стимулировать брак со стороны государства каждые 10 лет! Это не великие деньги, но большой показатель отношения государства к институту брака! Семья— это не просто пожить, это огромный труд и взаимоуважение. Сегодня молодежь считает, что можно пожить и так, без обязательств, пока нравится. Это большой самообман и потеря времени жизни. Лучше ошибиться, но честно. Большинство таких людей так и мыкаются потом годами от партнера к партнеру, и часто заканчивают свою жизнь бездетно. Я не призываю терпеть унижения или если есть непереносимость. Но считаю, что начинать совместно жить нужно честно в браке, а не просто сожительствуя, когда каждый сам по себе и объединяет только койка. Я, как человек защищающий людей труда, вообще против всякой халявы и иждивенчества. Деньги платить надо только тем, кто работает или социально нуждается. Тунеядство, как и блуд, поддерживать нельзя! Я обеими руками за законопроект, но только с поправкой: не после 20-ти, а после 10 и каждые 10 лет соответственно! Еще раз подчеркну: этот закон не про деньги, а про отношения государства к институту семьи», - подчеркнул Сергей Вострецов.

Глава объединения СОЦПРОФ добавил, что замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов - очень ответственный человек. «Уверен, что он и его партия продавят этот закон!» - заключил Сергей Вострецов.