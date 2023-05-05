Общество

Омбудсмены Рязанской и Псковской областей обсудили актуальные вопросы защиты прав граждан

Состоялась встреча уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной с псковским омубдсменом Дмитрием Шаховым, который прибыл в Рязань с официальным визитом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил региональный уполномоченный по правам человека.

Фото: Дмитрий Шахов

В начале беседы Наталья Епихина рассказала об итогах прошедшего 2022 года и о подготовке ежегодного доклада уполномоченного по правам человека, представленного недавно в Рязанскую областную Думу и губернатору региона. Как отметил Дмитрий Шахов, структура обращений граждан к региональным омбудсменам серьезно поменялась как в Псковской, так и в Рязанской областях. Почти одна треть всех обращений – письма, связанные со специальной военной операцией, особенно, прошедшей мобилизацией.

Как сообщила рязанский омбудсмен, граждан в 2022 году волновали вопросы правомерности призыва по мобилизации, особенно многодетных отцов, имеющих на иждивении трех детей, оказания квалифицированной медицинской помощи, условия прохождения военной службы, материально-техническое оснащение мобилизованных.

В ходе беседы региональные уполномоченные по правам человека обменялись информацией и новой практикой взаимодействия с руководством воинских частей, дислоцированных на территории регионов, органами военной прокуратуры и военного следственного комитета, в целях оперативной защиты прав военнослужащих, в том числе пропавших без вести, и членов их семей.

Омбудсмены Рязанской и Псковской областей обсудили и вопросы, которые волнуют жителей регионов в сфере обеспечения социальных прав и роста уровня жизни, охраны здоровья и повышения качества доступности квалифицированной медицинской помощи системой здравоохранения регионального и федерального уровня, а также взаимодействия с подразделениями федеральных и региональных органов публичной власти, расположенных в их субъектах.

Дмитрий Шахов подарил Наталье Епихиной книгу, изданную в Псковской области –«Два дня Подвысокинской были». Книга, изданная при поддержке псковского губернатора Михаила Ведерникова, о воинах 141 стрелковой дивизии Красной Армии, которые защищали страну от гитлеровских захватчиков в первые месяцы Великой Отечественной войны. Среди солдат и офицеров этой дивизии есть и 19 уроженцев Рязанской области.

Книга «Два дня Подвысокинской были» является авторским литературно-художественным произведением, основанным на реальных фактах и событиях, начального периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, связанного с наступлением группы немецкой армий «Юг» и ряда воинских частей и подразделений её союзников (Италии, Румынии, Венгрии, Словакии) на территорию СССР на южном и юго-западном направлении. Данная рукопись командира дивизии написана участником Великой Отечественной войны командиром 141 стрелковой дивизии Красной Армии, генерал-майором Я. И. Тонконоговым. Книга дополнена трофейными, архивными фотографиями реальных участников военных событий лета 1941 года, а также топографическими картами боевых действий на южном участке советско-германского фронта. Многие фотографии и документы опубликованы впервые.