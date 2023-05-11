Общество

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

В ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Условия для кандидатов: возраст до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

«Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством», – отметили в Росгвардии.

В отделение лицензионно-разрешительной работы по городу Пскову требуется инспектор фонда. Необходимо образование не ниже среднего, заработная плата 14350 рублей, отпуск 28 календарных дней, премии. Также открыта вакансия делопроизводителя.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (8112) 62-01-12.