Общество

В России могут установить стипендию студентам не ниже МРОТ

ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, государственную стипендию не ниже МРОТ, копия соответствующего законопроекта размещена в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослава Нилова.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 36 Федерального закона "Об образовании", согласно которым студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, данная мера будет способствовать повышению качества образования, пишет РИА Новости.

Дума осенью приняла закон, устанавливающий МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля.