Общество

Почему опасно смотреть на сварку, объяснила врач

Сварочные работы сопряжены с мощным ультрафиолетовым излучением, чрезвычайно опасным для глаз. Смотреть на них без средств индивидуальной защиты нельзя даже в течение нескольких секунд, отметила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства Ирина Лещенко.

«Прохожему достаточно засмотреться на сварку всего на несколько секунд, и через четыре-шесть часов у него может возникнуть резкая боль в глазах и начаться обильное слезотечение. Все дело в мощном ультрафиолетовом излучении от сварки. Это можно сравнить со снежной болезнью, когда человек зимой получает ожог глаз из-за ультрафиолетовых лучей, отраженных от снега. Без сварочных очков и других специальных средств защиты категорически нельзя смотреть на сварку», – подчеркнула Ирина Лещенко.

При боли в глазах необходимо обратиться за неотложной медицинской помощью, продолжила офтальмолог в интервью радио Sputnik.

«Тут не должно быть никакого самолечения. Люди должны понимать, что глаза – это тот орган, который если заболел, то надо все бросать и бежать к врачу. Даже если боль возникла глубокой ночью, через несколько часов после того, как вы посмотрели на сварку. Это не кожа, которая все-таки регенерирует. Ткань роговицы вообще не регенерирует. По меньшей мере врач сможет закапать в глаза обезболивающие капли и оценить повреждения», – заключила Ирина Лещенко.