Входящему в состав 76-й дивизии 237-му десантно-штурмовому полку присвоили почётное наименование «гвардейского Торуньского»

Президент РФ Владимир Путин присвоил 237-му десантно-штурмовому полку почётное наименование «гвардейского Торуньского». Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, а также в целях сохранения славных воинских исторических традиций постановляю: присвоить 237 десантно-штурмовому полку почетное наименование "гвардейский Торуньский" и впредь именовать его: 237 гвардейский десантно-штурмовой Торуньский полк», - говорится в тексте документа.