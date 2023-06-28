Общество

Депутаты согласовали вручение двух медалей «За заслуги перед Псковом»

Депутаты Псковской городской Думы согласовали вручение двух медалей «За заслуги перед Псковом» в ходе 12-й сессии 30 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Медалями «За заслуги перед Псковом» наградят заведующего научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ Наталью Большакову и руководителя подразделения №2 Псковской городской поликлиники Нину Григорьеву.

Стаж работы Натальи Большаковой в сфере образования - 46 лет. Она автор более 200 научных публикаций, 3 словарей, редактор и соавтор 10 коллективных монографий. Научные интересы Натальи Большаковой связаны с изучением псковской народной речи, работой над составлением «Псковского областного словаря с историческими данными», исследованием языка и традиционной народной культуры Псковско-Белорусского пограничья.

Нина Григорьева работает в сфере здравоохранения города Пскова более 50 лет. «Поликлиника развивалась под ее чутким руководством. Она как мудрый руководитель воспитала несколько поколений медицинских сестер и фельдшеров, сохранила стабильность коллектива, в ковидное непростое время сумела организовать работу поликлиники», - рассказала о деятельности коллеги депутат, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Также она подчеркнула, что когда для вручения медали выдвигается руководитель, это, в первую очередь, оценка работы всего коллектива, и призвала коллег по депутатскому корпусу поддержать решение о награждении.

Решения приняли единогласно («за» проголосовали 20 депутатов из 25, присутствующих на сессии).