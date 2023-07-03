Общество

Премьера интервью-шоу «Команда» Татьяны Навки состоится 6 июля

Премьера интервью-шоу «Команда» – истории успеха выдающихся людей – состоится в онлайн-кинотеатре KION 6 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Фото здесь и далее: МТС

Вышел трейлер интервью-шоу «Команда», который расскажет о людях, которые добились успеха в самых разных областях деятельности – в искусстве, литературе, науке, бизнесе, спорте, политике. А также об их командах, которые вдохновляли и поддерживали героев на разных этапах становления, помогали стать лучшими в своем деле. Вести шоу будет российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Официальный трейлер доступен по ссылке.

Интервью-шоу «Команда» – большой цикл историй успеха талантливых людей, которого достигают, благодаря личному кропотливому труду, и благодаря людям, которые поддерживают героев шоу в их начинаниях. Цикл состоит из 24 серий.

Перед съемками каждого выпуска в студии авторы шоу проводили исследование жизни героев, отправлялись в разные уголки России, чтобы пообщаться с их наставниками и друзьями, а также найти яркие артефакты, связанные иногда с совершенно неожиданными историями из прошлого. Все собранные документальные материалы станут основой для интервью Татьяны Навки с героем выпуска в студии. Первыми свои истории успеха расскажут футболист Андрей Аршавин и певец Григорий Лепс. Героями выпусков шоу станут хоккеист Александр Овечкин, режиссер и актер Константин Богомолов, музыкант Антон Беляев, писатель и публицист Александр Цыпкин, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов, телепродюсер Юрий Аксюта, дизайнер Артемий Лебедев, артист балета Сергей Филин, дизайнер Алена Ахмадуллина и предприниматель Ольга Ускова.

Каждый выпуск передачи будет посвящен одному герою – вместе с ведущей герой будет разбираться, в чем его личная формула успеха и какую роль в профессиональном становлении сыграла команда. Зрители также увидят и членов команды героев. Производством интервью-шоу занимается компания ДОКАДОГ при поддержке с Института развития интернета.

«История любого экстраординарного успеха – это зачастую работа целой команды. Я хорошо знаю это по себе, и именно поэтому мне хочется узнать и рассказать другим как можно больше о таких людях. Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения», - сказала Татьяна Навка.