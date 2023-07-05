Общество

Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Анализируй этно», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в гостях у ведущей Ольги Миронович потомственная сказочница, фольклорист, руководитель фольклорного ансамбля «Плескава» ПсковГУ Евгения Буйко и еще более потомственная сказочница и тоже музыкант Анна Кривенко.

Радиослушателей ждет сеанс кустарной психологии с элементами сказкотерапии, в рамках которого гостьи студии расскажут, как культивировать свою непохожесть, довести ее до совершенства и сделать основой своего успеха. Как так получилось, что Евгения говорила с одноклассниками на разных языках? Откуда берется любовь к сказкам? О чем на самом деле сказка про серого волчка? Как оттащить ребенка от компьютера при помощи балалайки? В чем связь между сказками и счастьем?

Трансляция завершена.