Общество

«Центр ЭКО» в Пскове: куда обращаться с диагнозом «бесплодие»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Беседка». Речь зашла о репродуктивном здоровье псковичей и о том, как стать родителями. В случае бесплодия сегодня активно применяется технология ЭКО. Чтоб ее получить, псковичкам уже не обязательно ехать в Санкт-Петербург или в Москву. Вот уже 7 лет в псковском регионе работает клиника репродуктивного здоровья «Центр ЭКО» - единственное в Псковской области учреждение, в котором проводят экстракорпоральное оплодотворение.

Каких результатов удалось добиться его коллективу за 7 лет? Как обезопасить себя от диагноза «бесплодие»? Что такое ЭКО и как оно может помочь тем, кто мечтает завести ребенка? От чего зависит успех этой процедуры и можно ли ее пройти бесплатно? Об этом и многом другом рассказала врач-репродуктолог Ирина Дунаева.

- Не секрет, что в случае бесплодия сегодня активно применяется технология ЭКО. И чтобы ее получить, вовсе не обязательно ездить в клиники Петербурга или Москвы, потому что вот уже 7 лет в Псковской области работает Клиника репродуктивного здоровья «Центр ЭКО». Надо сказать, что это единственное в нашем регионе подобного рода учреждение, в котором проводят экстракорпоральное оплодотворение. И сегодня у нас в гостях врач-репродуктолог Ирина Дунаева. Хотелось бы с вами сегодня поговорить о том, каких результатов добилась ваша клиника за эти 7 лет, чем и кому она может помочь. Но начнем с истории. Расскажите, как ваша клиника появилась в регионе?

- Наша клиника входит в состав сети «Центр ЭКО», которая представлена в 35 городах России от Калининграда до Хабаровска. Как сказал как-то основатель сети Сергей Лебедев: «Мы работаем для того, чтобы большие возможности и комфортные условия для лечения бесплодия были доступны не только пациентам мегаполисов, но и жителям всех регионов России». Псковский «Центр ЭКО» начал свою работу в 2016 году, и целесообразность открытия клиники в нашем городе была очевидна. Регион не мог похвастаться собственной клиникой ЭКО. В Центре оказываются все виды вспомогательных репродуктивных технологий: проводятся все программы ЭКО, ЭКО с ИКСИ, внутриматочной инсеминации, программы с предоставлением донорского материала – спермы и яйцеклеток, программы суррогатного материнства, криохранение, криоконсервация и криоперенос. Так как клиника находится в составе сети «Центр ЭКО», предоставляется широкий выбор услуг. Это каталоги доноров спермы, причем и зарубежные в том числе. Различные генетические исследования: НИПТ, кариотипирование, ПГТ-А, ПГТ-М. Проводятся консультации генетика, андролога-уролога. Все этапы программы проводятся непосредственно во Пскове.

- Сколько человек трудится именно в псковском Центре?

- На сегодняшний день в Центре трудится 9 человек. Это администраторы, медсестры, врач-репродуктолог, врач-эмбриолог. Коллектив маленький, но довольно дружный.

- Вы являетесь врачом-репродуктологом. Чем вы занимаетесь, в чем состоит ваша функция?

- Моя функция как репродуктолога состоит в том, чтобы выслушать, понять причину, по которой женщины и мужчина приходят на прием. Репродуктивный прием включает в себя обследование и составление плана лечения по поводу бесплодия. И, соответственно, в мои функции входит, прежде всего, выявление этих причин. И уже потом вместе мы составляем план обследования, лечения.

- Насколько я знаю, вы в Центре работаете два года. Ирина Ивановна, по вашему опыту, насколько востребованы услуги ЭКО в псковском регионе? Как много псковичек обратились к вам за помощью? Может быть, есть цифры не только за время, пока вы работаете, но и в целом за 7 лет существования клиники?

- За 7 лет обратилось около 4 тысяч супружеских пар по поводу бесплодия на первичный прием. И пациентов у нас приблизительно столько же за 7 лет появилось. За мои два года я приняла около 400 пар на первичном приеме. То есть это люди, которые приходят на первичный прием, чтобы понять, почему у них не получается забеременеть, с различными вопросами, с различными проблемами, с различными заболеваниями. И, конечно, для того, чтобы выяснить эти причины, приходится много работать. Приходится назначать дополнительное обследование, дополнительное лечение. И у нас получается.

- Можно назвать процент удачных процедур, после которых ваши пациентки становились родителями?

- Да. В прошлом году у нас по программе ОМС было выделено довольно неплохое количество квот. Мы пролечили около 80 пациенток с бесплодием. И получили неплохой процент успешности ЭКО - 42,3%, это выше, чем даже статистика по стране, которую дает Российская ассоциация репродукции человека. Поэтому я считаю, что заслуга клиники довольно большая в прошлом году.

- Как вы считаете, почему пары, которые не могут самостоятельно иметь детей, продолжают все-таки до сих пор пользоваться услугами не псковской клиники, а ездить в Петербург или Москву? Они не доверяют псковским специалистам?

- Я думаю, что нет, не совсем так. Конечно, есть люди, которые доверяют, которые не доверяют. Наверное, это везде, в любом регионе страны есть небольшая такая тенденция, что у нас на местах хуже, чем где-то. Есть люди, которые считают: «Вот если бесплатно, то хуже, если я здесь, то там лучше». У нас в районах говорят, что Псков - это что-то особенное, в Пскове все работают доктора умные, например. В Пскове есть люди, которые говорят, что у нас в областном центре нет докторов, нужно ехать только в Питер. То же самое есть в Питере. Это процент, который, наверное, неизбежен. В принципе, конечно, здесь вопрос больше, наверное, в том, что государство вообще дает возможность пройти процедуру ЭКО бесплатно по ОМС. И это одно из направлений национального проекта «Демография». Клиника, которая проводит лечение, должна быть включена в реестр ОМС и иметь объемы, выданные ФОМС на текущий год. Соответственно, и если у нас объемы небольшие выдаются на нашу клинику, я могу пролечить меньшее количество пациенток. Но, к сожалению, очередь у нас от этого не уменьшается, и большое количество пациентов в любом случае остается без получения квоты. Конечно, коммерческие протоколы в нашем регионе не настолько распространены. Уровень материального благосостояния населения не настолько высок, чтобы люди шли чисто на коммерческие протоколы. Как правило, на них идут уже те, у кого есть либо низкий овариальный резерв, либо какие-то сопутствующие заболевания, либо когда по ОМС они уже не могут пройти. Есть ограничения по ОМС в программе ЭКО. И, соответственно, конечно, если на Питер выделяется большее количество денег и большее количество квот, людям ничего не остается, как ехать в Питер.

- Но что вообще считается бесплодием? Когда женщине и ее партнеру следует задуматься, все ли так?

- Бесплодие - это отсутствие беременности в течение года регулярной половой жизни без контрацепции.

- Бесплодием страдают, насколько мы знаем, не только женщины.

- Да, естественно. Раньше считали, что если в семейной паре нет ребенка, то виновата в этом женщина. На сегодняшний день доказано, что практически половина бесплодных пар имеет мужской фактор. Более того, если распределить структуру бесплодия на проценты, то 30% - это женский фактор, около 30% - это мужской фактор, 30% - это сочетанное бесплодие. И есть, конечно, еще бесплодие, когда, казалось бы, все хорошо, все анализы в порядке, все исследования пройдены, но это неуточненное бесплодие, когда мы не можем четко выявить причину, почему пара не имеет детей.

- Хорошо, а какие причины у женского бесплодия? И как женщине обезопасить себя от такого диагноза?

- Самые частые причины - это отсутствие овуляции и нерегулярная овуляция, непроходимость маточных труб, патологии полости матки и шейки матки.

- Как обезопасить себя?

- По поводу нерегулярности менструации, наверное, обращение к гинекологу до планирования беременности, потому что, в общем-то, какие-то гормональные нарушения корректируются. Не обязательно доводить проблему до экстракорпорального оплодотворения. То есть бесплодие лечится и консервативными методами лечения. То, что касается проходимости маточных труб, наверное, это профилактика беспорядочных связей, профилактика инфекций, передаваемых половым путем, которые влияют на проходимость маточных труб и, соответственно, могут привести к их непроходимости, либо внематочной беременности. Одной из причин являются воспалительные процессы. Поэтому, наверное, здоровый образ жизни, профилактика всех этих заболеваний будет являться и в какой-то степени способом обезопасить себя от этого диагноза.

- А что можно сказать по поводу мужского бесплодия? Каковы причины и что с этим можно делать?

- У мужчин нарушение спермограммы - это снижение количества, качества сперматозоидов, и даже их полное отсутствие иногда бывает. Причины могут быть и в варикоцеле, и воспалительные заболевания, которые также ведут к патологии сперматозоидов. Это и наследственные патологии. И, конечно, для мужчины еще крайне важен и правильный образ жизни. Опять же курение, алкоголь, наверное, и так понятно, что это влияет на качество спермы, на изменение параметров спермограммы.

- Не пить и не курить какое время нужно? Вот многие, например, вели, грубо говоря, раньше разгульный образ жизни, а потом, когда уже поняли, что хотят иметь ребенка, на год, например, взяли себя в руки - не пить, не курить вообще. Или лучше все-таки вести здоровый образ жизни на регулярной основе?

- Конечно, здоровый образ жизни лучше вести на регулярной основе. Наверное, это из области советов. Мы все разные люди, каждый живет по разному. Но если мы готовимся к планированию беременности, в принципе, сперматогенез мужчины происходит приблизительно в течение трех месяцев, в течение этого срока обновляется полностью сперма. И если мы планируем беременность, то хотя бы на три месяца нужно исключить вредные факторы воздействия на сперму. Тогда, по крайней мере, улучшится ее спермы.

- А какие факторы могут увеличить шансы зачатия?

- Наверное, возвращаемся к тому же - правильный образ жизни. Считается, что регулярность половой жизни 2-3 раза в неделю, этого достаточно. Отслеживание овуляции. Единственное, что оно не должно превращаться, наверное, в сумасшествие, когда мы считаем, каждый месяц смотрим тесты до бесконечности, когда присоединяется уже психологический фактор. Наверное, это лучше убрать. Если и контролировать, ну, наверное, в меру спокойно, если это получается, конечно. Следить обязательно за своим весом. Потому что, к сожалению, ожирение довольно значимо влияет на проблему бесплодия, на гормональный уровень в организме. Первое, наверное, что я делаю, когда приходит женщина с избыточной массой тела, говорю о том, что нужно снизить вес. И часть женщин, которые обращаются по поводу бесплодия с лишним весом, у них, после того, как снижается вес, получается забеременеть самой. Нормализуется гормональный фон. В принципе даже без какого-то особенного лечения, может быть, с небольшой коррекцией, тем не менее женщины беременеют.

- Вы встречали такие ситуации, когда молодые пары вообще верят в какие-то народные приметы, стараются им следовать для того, чтобы забеременеть, чтобы родился именно мальчик или девочка? У вас так получалось, что подтверждение находили?

- Когда мы проводим протокол ЭКО, мы обсуждаем, как прийти на перенос. Например, мы надеваем носочки полосатые, трусики красные. И приходим в хорошем настроении. Полоски - это ассоциации с положительным тестом на беременность. И такие факторы помогают, наверное, человеку немножко расслабиться, получить какой-то позитивный заряд. И, конечно, когда получается, это очень здорово.

- Вы замечаете тенденцию к росту обращений по бесплодию в последние годы или тема без привязки ко времени?

- Я думаю, что во всем мире это отмечается. Число бесплодных пар, к сожалению, растет. Считается, что в программах ЭКО каждый год прибавляется на 10-15% протоколов. Соответственно, они же не делаются без показаний. Да, количество бесплодных пар, к сожалению, растет.

- А с чем это связано? Есть этому какое-то объяснение?

- Много факторов. Но один из наиболее важных - это то, что на сегодняшний день женщина чаще всего откладывает свое материнство на более поздний срок. Сначала она хочет выйти замуж и реализовать свои какие-то карьерные достижения, планы, благосостояние. То есть немножечко обезопасить себя в материальном плане. И потом только мы начинаем задумываться о том, что у нас как бы есть проблема и нет детей, иногда просто не задумываясь об этом. Но тем не менее, когда приходит женщина старше 35 лет, мы понимаем, что времени на то, чтобы ей помочь, у нас уже не настолько много.

В принципе, наши репродуктивные функции начинают снижаться уже после 20 лет. К 30 годам идет уже снижение овариального запаса, снижение качества и количества ооцитов. После 35 лет это начинает снижаться крайне быстро. То есть настолько, что иногда мы понимаем, что к 40 годам уже остается гораздо меньше клеток. Репродуктивный потенциал наших женских органов, конечно, снижается с возрастом. Но бывают проблемы, когда антимюллеров гормон понижен у крайне молодых женщин, но это все же гораздо реже.

- То есть чаще бесплодие - это проблема более возрастных женщин. Можно назвать соотношение в процентах?

- Я, наверное, не назову соотношение в процентах, потому что за время моей работы, к сожалению, столкнулась с тем, что приходят девчонки 20, 22, 23 лет, у которых уже есть бесплодие. Если мы вернемся к началу разговора, бесплодие - это год регулярной половой жизни без контрацепции. Я всегда говорю девочкам, что это не приговор. Это диагноз, который дает возможность и посыл к тому, что нужно обследоваться и нужно лечиться. Чтобы они не воспринимали этот диагноз как что-то страшное. Когда приходят девчонки молодые, 20 лет, когда им ставишь такой диагноз, их это немножко пугает.

- Давайте сейчас скажем про то, что такое ЭКО, и как оно может помочь тем, кто мечтает завести ребенка. Как проводится эта процедура?

- ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение. Соответственно, это оплодотворение женской яйцеклетки сперматозоидом партнера или супруга вне женского организма. Если в норме у нас каждый месяц зреет яйцеклетка, одна, к средине цикла происходит в норме овуляция. Сперматозоид в это время попадает через матку в маточную трубу, где происходит оплодотворение. Оплодотворенная яйцеклетка по маточной трубе попадает в матку. Происходит процесс имплантации. В ЭКО этот процесс убран из организма, и, соответственно, происходит этот процесс, как раньше говорили, в пробирке. Может быть, не совсем теперь в пробирке, но, тем не менее, можно и так сказать.

Что такое ЭКО? Это определенные этапы программы, они бывают разные, бывает чистое ЭКО, бывает ЭКО с ИКСИ, бывает с донорскими сперматозоидами, с донорскими ооцитами, с донорскими эмбрионами. Программы разные, но стандартная программа ЭКО включает, как правило, несколько этапов: это стимуляции функции яичников. Все те фолликулы, которые видим на УЗИ в начале менструального цикла, - мы хотим из них получить яйцеклетки для того, чтобы дать женщине шанс оплодотворить как можно больше этих клеток. То есть идет стимуляция специальными гормональными препаратами, которые не вредны для организма и действуют только в этом цикле. Выращиваем фолликулы, потом под внутривенным наркозом забираем фолликулярную жидкость из этих фолликулов. Эмбриолог ищет там клетки ооциты, женские половые клетки. Производит процесс оплодотворения выбранным методом. После оплодотворения идет процесс культивирования в течение 5 суток в норме, если все хорошо, до стадии бластоцисты. И если женщина готова, то производится перенос эмбриона.

- От чего зависит успех ЭКО? Понятно, что не всегда это с первого раза получается.

- Много составляющих, от которых зависит успех ЭКО. Основное - это возраст. Вернемся опять к тому же антимюллерову гормону. Более того, после 35 лет подключается еще генетический фактор. Считается, что для того, чтобы получить один хороший эмбрион, у женщины старше 40 лет нужно получить 16 ооцитов. С антимюллеровым гормоном, который низкий, 16 ооцитов мы не получаем. После 40 лет, наверное, это из области полу-фантастики. Поэтому, соответственно, я точно также объясняю девочкам, вот, может нам повезти, что в нашем протоколе при 5 клетках мы получили хороший эмбрион. И он был одним из тех 16, из которых и удалось получить в этом цикле. Если не удалось в этом цикле получить этот эмбрион, значит, он может получиться в следующем цикле. Соответственно, просто должен быть

У молодых женщин гораздо проще. То есть там много клеток, много шансов, много эмбрионов. Поэтому возраст имеет основное значение. Также имеет значение вес. Опять же, в программе ЭКО назначаются гормональные препараты. Естественно, имеет значение наследственность, сопутствующие заболевания, имеет значение сам протокол ЭКО, насколько правильно все сделано и сколько эмбрионов получено, и, соответственно, от этого уже идем дальше. Насколько будет успешен результат ЭКО? Иногда чуточку от везения. Может быть, от того, восходящая Луна или нет.

- Я еще хотела вернуться к вопросу, в каком случае вообще пациенток отправляют на ЭКО?

- На ЭКО отправляют пациентов тогда, когда консервативное лечение в течение года у женщины до 35 лет неэффективно, старше 35 лет - до 6 месяцев. Второе, когда шансы при ЭКО выше, чем при других методах лечения. Третье - когда есть наследственные заболевания, которые требуют генетического тестирования, то есть когда мы не даем возможности этим заболеваниям передаваться из поколения в поколение. Несмотря на то, что репродуктивная функция может быть не снижена. Четвертое. Мы можем, в принципе, проводить программу ЭКО ВИЧ-инфицированным партнерам, когда один партнер инфицирован, а второй - нет. Даже если репродуктивная функция не страдает.

- Есть ли какие-то ограничения по тому, сколько раз можно приходить на ЭКО? По возрасту, например. Про возраст мы уже с вами сказали, что это такой достаточно решающий фактор.

- Приходить можно сколько угодно раз. В принципе, наверное, зависит от того, сколько вы хотите иметь детей или сколько вы готовы сделать для того, чтобы получить своего единственного ребенка. Некоторых пугает рак. На сегодня уже доказано, что ЭКО не вызывает рак. Более того, стимуляция тоже не дает никаких особенных толчков для развития рака. Женщины, которые вступают в протокол ЭКО, все обследованы. То есть мы не берем женщину, не обследованную, они проходят определенное обследование, которое исключает наличие онкопатологии, либо какой-то другой патологии, которая противопоказана для вынашивания беременности. Соответственно, здесь все эти риски исключаются.

И еще, наверное, основной, может быть, фактор, который объясняю тоже на приеме, - это когда мы вступаем в протокол именно в этом цикле. И все воздействия гормонов идут на яичники в этом цикле, те фолликулы, которые должны были погибнуть в естественном цикле... То есть, когда я рассказала, что растет один, а остальные как бы не растут, они постепенно в этом цикле атрезируются, как бы претерпевают обратное развитие. В цикле ЭКО чем это отличается? То, что мы стимулируем все, что есть, но они и так бы погибли. Но при этом мы еще можем принести пользу тем, что мы берем эти фолликулы, выращиваем и берем все, что могло бы вырасти, в протокол ЭКО. То есть собираем клетки. В следующем цикле у женщины будет все то же самое, только новое. То есть у нее тоже идет рекрутинг гормонов, ооцитов, фолликулов. Поэтому ничего плохого мы и не делаем.

- Через какое время пациентка снова может прийти на ЭКО, если она до этого процедуру сделала, она оказалась, например, неудачной?

- Это вопрос немножко индивидуальный. В принципе, через месяц, через два, через три, в зависимости от самочувствия, от состояния, от психо-эмоционального состояния женщины, мы можем брать ее в протокол ЭКО повторно. Есть такая вещь, когда мы не переносим эмбрион, и в свежем протоколе есть какой-то риск синдрома гиперстимуляции яичников, либо какие-то другие осложняющие факторы. То есть протокол может сегментироваться и, в принципе, с началом месячных, когда яичники приходят в норму (они приходят в норму уже в следующем цикле) мы можем уже вводить женщину в крио-протокол, где протокол немножко отличается. Там нет стимуляции яичников, там идет только подготовка эндометрия, и на определенном этапе при подготовке эндометрия переносится уже замороженный и в протоколе размороженный эмбрион.

- Как можно сделать ЭКО бесплатно? Что для этого нужно сделать и можно ли процедуру бесплатно пройти в вашей клинике?

- Для того, чтобы пройти процедуру ЭКО бесплатно, нужно, прежде всего, обратиться на прием к нам или в женскую консультацию. То есть, в принципе, к врачу акушеру-гинекологу, лучше репродуктологу. Нужно пройти определенное обследование, которое определено приказом министерства здравоохранения. Женщины должны быть все обследованы. Готовится выписка по этому заболеванию, выставляется диагноз, определяется, что этой женщине показано ЭКО. Дальше у нас это выписка идет в комитет по здравоохранению, и комиссия разбирает, есть ли показания у этой женщины к программе ЭКО, подлежит ли она, и в каком Центре. В этом году у нас представлено четыре Центра, которые могут предоставлять услуги по ОМС. Один из них наш, три питерских Центра.

Программу ОМС мы, конечно, делаем и с удовольствием делаем, потому что я понимаю, что, если есть условия, если нет ограничений для проведения программы по ОМС, то, конечно, любая супружеская пара захочет сделать это по ОМС. На сегодняшний день, к сожалению, те квоты, которые были выделены в этом году на наш Центр, у меня закончены. Последний протокол я недавно закрыла. Поэтому оставшиеся полгода, я, конечно, надеюсь, что что-то изменится. Комиссия, которая занимается перераспределением денег, наверное, нам что-то еще на полгода выделит.

- Давайте дадим совет парам, которые в течение долгого времени не могут зачать ребенка. Что вы можете им посоветовать?

- Я думаю, что прежде всего нужно успокоиться и прийти к нам в Центр. Первичный прием у нас бесплатный. Я всегда зову всех с любых приемов, любых знакомых, любых незнакомых. Приходите, по крайней мере, мы наметим план обследования, наметим план лечения. Даже если они повторно потом не придут ко мне в Центр, я все равно буду рада, что чем-то смогу помочь. «Центр ЭКО» находится по адресу: поселок Борисовичи, улица Михайловская, дом 1.

Беседовала Татьяна Иванова

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста