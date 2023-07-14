Общество

Александр Борисов: Приятно, что форум «Истоки» вновь проходит на древней Псковской земле

Второй заезд «Историко-культурное наследие» форума «Истоки» стартовал в Печорах сегодня, 14 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения Российского военно-исторического общества.

«Рад приветствовать участников второго заезда "Историко-культурное наследие" форума "Истоки". Приятно, что форум вновь проходит на древней Псковской земле, с которой связаны имена выдающихся исторических деятелей и важнейшие события истории нашего Отечества. Узнать об истоках государства Российского, буквально прикоснуться к его истории - такую возможность вам предоставили организаторы форума. Желаю каждому новых знакомств, интересных встреч и полного погружения в историю Псковской земли, России», - сказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов

Отметим, смена «Историко-культурное наследие» проходит при поддержке РВИО с 14 по 21 июля. Она направлена на сохранение исторической памяти, просвещение молодежи, проведение патриотических мероприятий, обсуждение методик противодействия историческим фейкам.