Общество

В период пандемии именно Народный фронт систематизировал обращения от людей на самоизоляции – Виктор Остренко

Именно Народный фронт систематизировал обращения тех граждан, которые находились в период пандемии COVID-19 на самоизоляции. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта, заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В период пандемии именно Народный фронт организовал систематизацию обращений от тех граждан, которые находились на самоизоляции, которые были обязаны находиться дома. Для них должна была быть организована помощь. У нас же не прописано, кто должен этим заниматься. У нас был создан Добровольческий центр, позднее присоединились волонтеры-медики, спасатели. Этот проект является системообразующим, инфраструктура объединила людей, которые никогда ранее не занимались социальной помощью граждан», – сказал Виктор Остренко.

Также было важно взаимодействие с органами исполнительной власти, которые занимаются вопросами социальной защиты и здравоохранения, добавил он.