Общество

Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих в запасе

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении предельного возраста пребывания в запасе для определенных категорий граждан, говорится на официальном портале правовых актов.

Согласно новому закону, предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве будет повышен на пять лет. В частности, для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов увеличен до 55 лет (ранее составлял 45 лет). Старшие офицеры теперь могут оставаться в запасе до 65 лет (прежний предел — 60 лет), а младшие офицеры — до 60 лет (прежде — 55 лет). Предельный возраст для званий высших офицеров остался без изменений и составляет 70 лет, пишет RuNews24.

Важным изменением также стало увеличение предельного возраста военнообязанных первого, второго и третьего разрядов. Для первого разряда возраст увеличен с 35 до 40 лет, для второго — с 45 до 50 лет, а для третьего — с 50 до 55 лет. Кроме того, новый закон теперь предоставляет возможность заключения контракта с иностранными гражданами в возрасте до 52 лет.

Помимо этого, документ устанавливает период действия изменений с 1 января 2024 года по 1 января 2028 года, в течение которого военнообязанные будут постепенно переходить в запас. Так, граждане в возрасте 50 лет в 2024 году будут оставаться в резерве до 51 года, в 2025 году — до 52 лет и так далее.

Законопроект был внесен в Государственную Думу в ноябре 2022 года и подготовлен группой депутатов под руководством председателя комитета по обороне Андрея Картаполова. Инициатива была принята в третьем чтении 18 июля.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ с начала наступления превысили 26 тысяч человек.