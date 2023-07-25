Общество

День дяди и тёти отмечают 26 июля

День дяди и тёти отмечается ежегодно 26 июля. Брат отца или матери или их сестра как раз и являются по отношению к человеку его дядей и тётей.

В отдельных случаях, когда складываются трудные жизненные ситуации, именно дядя и тётя могут стать теми людьми, кто подставит плечо в трудную минуту или даст ответ на сложный вопрос. Случается и так, что, потеряв родителей и не имея бабушек и дедушек, ребёнок или подросток оказываются перед перспективой оказаться в воспитательных учреждениях для сирот. Первым, кто может оказать в такой ситуации помощь и занять место родителей, став опекуном – законным представителем, являются дядя и тётя. Нередко именно они берут на себя ответственность за воспитание ребёнка, обеспечение его комфортными условиями для жизни и учёбы, пишет calend.ru.

Стоит отметить, что во многих культурах, обращаясь к знакомому человеку старшего возраста, к его имени добавляется приставка «дядя» или «тётя», хотя на родственные связи она никак не указывает.

Учредители праздника предлагают не забывать о своих дядях и тётях и позвонить им по телефону, поздравив и высказав тёплые слова и пожелания.