Общество

Деньги учителям и врачам: добавить нельзя оставить

Разговоры о низких зарплатах бюджетников уже давно набили оскомину. Ни для кого не секрет, что учителя и врачи получают мало и не пропорционально своему труду. И как бы чиновники не пытались поддержать их путём индексации, введения различных стимулирующих выплат и пособий, материальное положение многих специалистов по-прежнему оставляет желать лучшего.

Псковская Лента Новостей выяснила, сколько в действительности зарабатывают педагоги и медработники в Псковской области, можно ли прожить на эту сумму, и у кого могут вырасти доходы в 2024-м году.

В среднем у каждого по два пирожка

Прошедшая в начале июля сессия Псковского областного Собрания депутатов многим запомнилась выступлением руководителя регионального комитета по образованию Андрея Ермакова. Особенно бурному обсуждению подверглись его слова о том, что средняя зарплата педагогов в Псковской области составляет 36 тысяч рублей.

Многие парламентарии усомнились в верности данного утверждения. Так, депутат Андрей Михайлов предположил, что речь идёт об оплате труда на две ставки. «Давайте честно скажем, что при работе на нормальную ставку зарплата учителя — 18 тысяч рублей», - заявил он.

«Я и не говорил, что 36 тысяч — это зарплата на одну ставку. И нет такого требования, чтобы средняя зарплата педагога определялась по оплате одной ставки», - парировал Андрей Ермаков.

Депутат Владимир Панченко тоже обратил внимание на некорректность представленной информации. «Используете ли вы при расчете зарплаты другие методики подсчета? - спросил он докладчика. - Есть три метода расчета: медианная, модальная и средняя зарплата. Чтобы была реальная картина, может, использовать другую методику расчета? По России медианная зарплата 38 тысяч рублей, грубо. А средняя по России - 80 тысяч».

По словам парламентария, в реальном секторе для понимания уровня доходов давно уже применяют медианную шкалу. Он предположил, что медианная зарплата псковских учителей будет не 36 тысяч, а где-то в районе 29-ти.

На замечание депутата отреагировала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она пояснила, что приведенная статистика соответствует всем правилам и нормам начисления зарплаты, и пообещала предоставить Владимиру Панченко дополнительную информацию по медианной зарплате.

К слову, данные Государственной инспекции труда в регионе не сильно разнятся с информацией, представленной профильным комитетом: по состоянию на 1 июля средняя заработная плата в системе образования региона составила 30 360 рублей.

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Однако сами работники сферы, видимо, не слишком довольны доходами, что напрямую влияет на их желание работать: сфере образования, как и здравоохранения, остро не хватает кадров. Молодые специалисты крайне неохотно соглашаются на предложенные условия труда и зачастую покидают регион в поисках лучшей жизни. Как результат: средний возраст педагогов Псковской области за последние два года составил 58 лет. В профильном комитете сообщили о пришедших в прошлом учебном году в школы региона 80 молодых специалистах, ещё чуть больше ожидают в новом. Но пока что в области вакантны сразу 233 учительских ставки.

«36-ю и не пахнет»

Для прояснения ситуации мы обратились к тем, чью зарплату считают беспристрастные статисты и после озвучивают в отчётах чиновники.

«Тридцатью шестью и не пахнет. Я не знаю, сколько часов мне надо набрать, чтобы получать тридцать шесть тысяч, наверное, сидеть до победного. У нас средняя зарплата — 25-27 тысяч, и то, если у тебя есть классное руководство и хоть какая-нибудь категория», - внесла ясность Наталья*, преподающая биологию в одной из псковских школ.

Она уверяет, что если какие-то педагоги и получают озвученную выше сумму, то, скорее всего, работают в режиме 24/7.

В минувшем учебном году Наталья преподавала «не в полную силу» - всего 18 часов в неделю. Это норма работы для учителей средних и старших классов за ставку заработной платы. «Но обычно так никто не работает, все берут побольше», - уточнила наша собеседница. Её ежемесячное вознаграждение при такой нагрузке составило порядка 16500 — 17000 рублей, с учётом стимулирующих выплат, которые могут различаться. Также Наталья вела кружок на базе школы, за подработку она получала 3000 рублей от организации дополнительного образования.

С 1 сентября учитель планирует взять классное руководство и увеличить нагрузку до 24 часов. В таком случае она надеется на зарплату в размере 27-28 тысяч рублей.

С 2020 года педагогам ежемесячно выплачивают по 5 тысяч рублей за классное руководство. При этом сохраняются выплаты, которые ранее были предусмотрены за такую работу. В каждом регионе они отличаются.

По словам Натальи, в предыдущие годы школа доплачивала классным руководителям по 1000 рублей каждый месяц, с учётом новых выплат увеличение заработка будет весомым. Даже несмотря на то, что для проведения классных часов и других мероприятий учителя порой тратят собственные средства: покупают реквизит, украшения, бумагу, делают распечатки.

«Я считаю, что для женщины это нормальная зарплата, мне хватает, - заверила Наталья. - Конечно, всегда хочется больше. Но я типичный среднестатистический учитель первой категории. Есть еще высшая, там побольше платят».

Наша собеседница признала, что если учитель — одинокая женщина с ребёнком, зарплаты педагога однозначно не хватит, придётся заниматься репетиторством, искать другие виды заработка.

«Зарплата не очень привлекательная, поэтому и идут в школу работать не пойми кто», - считает Наталья. По её словам, преподавание в школе — это не про деньги, и хорошим учителем может стать лишь ответственный, любящий свой предмет и учеников человек. Те, кто относится к работе иначе, обычно быстро уходят. А оставшиеся с каждым годом становятся всё лучше, набираются опыта. «У нас в школе много молодых учителей. Но те, кто пришел в прошлом году, «вообще никакие». Мне кажется, что порой в школу приходят работать те, кому больше идти некуда», - добавила педагог.

Несопоставимая нагрузка

Похожая ситуация сложилась в здравоохранении, где сохраняется острая нехватка медиков. Только за последнее время работодатели в Псковской области разместили более 250 вакансий в сфере медицины и фармацевтики.

По данным hh.ru, в топ самых востребованных работников входят медики и младший медперсонал. В медицинской сфере региона есть лишь одна профессия, которая демонстрирует высокий уровень конкуренции – психолог. Судя по размещённым вакансиям, за одно рабочее место в псковских клиниках могут бороться более 30 специалистов данного направления.

Кадровый дефицит по всем остальным позициям подталкивает компании, ищущие врачей и медицинский персонал, пересмотреть зарплатную политику. За год местный бизнес повысил предлагаемое вознаграждение для медиков с 51 900 до 59 100 рублей.

Чего не скажешь о бюджетных учреждениях здравоохранения, работники которых продолжают сетовать на низкий уровень доходов. «Любая зарплата бюджетника складывается из величины ставки. Ставка обычного, немедицинского психолога сейчас около 10 тысяч рублей. На усмотрение руководства могут расширять нагрузку за счет совмещения с какими-то ещё должностями, либо начислять стимулирующие выплаты», - поделилась сотрудница одного из псковских учреждений здравоохранения Светлана*, которая совмещает должности психолога и медицинского работника.

Она уточнила, что зарплата медиков зависит от специальности: сестринская ставка в среднем составляет от 10 тысяч рублей, фельдшерская - от 12, врачебная - от 16.

«Если работать только на одну ставку и исполнять свои должностные обязанности, то нагрузка в государственном бюджетном учреждении здравоохранения, либо образования, очень большая и абсолютно несоизмерима с величиной оплаты труда. И, конечно же, этих денег никоим образом не может хватить на какую-то более-менее благополучную жизнь. На коммуналку, какие-то ежедневные расходы — может быть, но ни на что более», - считает Светлана.

Конечно же, никто из её коллег не получает ниже МРОТа — до минималки догоняют различными стимулирующими выплатами, совместительством и так далее. Но в итоге многие медики всё-таки уходят из бюджетных организаций в частные клиники или уезжают в столичные учреждения. «И здесь не всегда только недовольство зарплатой, потому что если ты работаешь как совместитель, то можешь получать неплохую сумму. Дело в нагрузке: если ты берешь не одну ставку, работы очень много», - пояснила Светлана.

Чаще всего такой загруженности не выдерживают молодые специалисты. Наша собеседница рассказала, что молодежь, как правило, приходит на сестринские и фельдшерские места, но многие достаточно быстро отсеиваются. Молодых врачей Светлана видит редко.

Она заметила, что психологов в бюджетных учреждениях тоже не хватает. Во-первых, это достаточно дорогостоящая профессия. Учиться, как правило, нужно за свой счёт, обучающие программы проходят в столицах и стоят недёшево. «Чтобы стать хорошим специалистом, который действительно может осуществлять практическую деятельность, нужно очень много учиться. Я не думаю, что наши бюджетные учреждения предоставляют психологам такую возможность, зарплаты очень маленькие», - отметила Светлана. Она подчеркнула, что профессия психолога сложная, требует большого объёма знаний. Большие нагрузки и не сопоставимо маленькие зарплаты зачастую приводят к тому, что хорошие специалисты уходят в частную практику, где денег больше, а загруженность меньше.

Пять миллионов «счастливчиков»

С января следующего года учителям, медикам и многим другим специалистам обещают поднять зарплату. Предполагается, что в первую очередь это коснётся бюджетников, уровень доходов которых должен быть привязан к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Его проиндексируют на 18,5%, в связи с чем сумма самой маленькой зарплаты по стране вырастет до 19 242 рублей. Таким образом, по предварительной оценке, как минимум пять миллионов россиян станут получать на три тысячи больше.

МРОТ — это нижний порог вознаграждения, которое положено жителю России за выполненную в течение месяца работу. Ни один работодатель на всей территории страны не имеет права оплачивать труд сотрудника в размере меньше этой суммы. Исключением является работа не по ТК РФ или по усечённому графику, например, на полставки. Во всех остальных случаях ежемесячная зарплата должна быть не ниже минимальной, которая сейчас составляет 16 242 рубля в месяц.

«Я думаю, что как только его поднимут, так и цены в магазинах вырастут. Так что даже если зарплата поднимется, то на то и выйдет, вряд ли стоит ожидать каких-то улучшений качества жизни», - озвучила своё мнение псковский учитель биологии.

Наталья уточнила, что в школе меньше МРОТ мало кто получает. Даже с учётом работы на одну ставку её зарплата была выше установленной сейчас минималки. По мнению нашей собеседницы, существенных изменений в следующем году не произойдет. Либо получится так, что учителям, работающим на одну ставку, будут дотягивать зарплату до минимальной, и они станут получать столько же, сколько педагоги с большим количеством часов. Только последним никто ничего не доплатит.

Психолог Светлана констатировала, что, к большому сожалению, увеличение МРОТ вряд ли скажется и на размере зарплаты медперсонала.

«МРОТ может быть каким угодно, а ставка повышается в лучшем случае на 200-300 рублей ежегодно. Это абсолютный нонсенс. Иногда получается так, что санитарке, работающей на одну маленькую ставку, подтягивают зарплату к минималке, и она в итоге получает больше, чем медик без стимулирующих выплат. Соответственно, на качество нашей жизни увеличение МРОТ никоим образом не повлияет», - предположила медик.

Власти уверяют, что предстоящая индексация будет гораздо выше темпов инфляции и роста зарплат в России в целом, а повышение коснется не только бюджетного сектора, но и других отраслей экономики. Дело в том, что все без исключения работодатели будут обязаны подтянуть зарплаты своих сотрудников до установленного показателя, если ранее платили людям меньше. Если же работник уже получает свыше 19 тысяч рублей, то его зарплата может и не измениться.

Минимальный размер оплаты труда тесно связан с прожиточным минимумом (ПМ) — суммой, которой, по мнению государства, человеку должно хватить на базовые потребности (еда, одежда и жилье) в течение месяца. МРОТ устанавливается на уровне не ниже величины ПМ, который в каждом регионе отличается.

В этом году в Псковской области величина прожиточного минимума на душу населения составляет 14 тыс. 231 рубль, для трудоспособного населения — 15 тыс. 512 рублей, для пенсионеров — 12 тыс. 239 рублей, для детей — 13 тыс. 920 рублей.

Наши собеседники, работающие в бюджетном секторе, уверены: на такие суммы прожить очень сложно.

Большинство работников бюджетной сферы каждый год с нетерпением ждут индексации. И, что примечательно, она происходит. Но существенного влияния на качество жизни не оказывает, так как цены тоже растут. Потому многие бюджетники вынуждены работать сверхурочно, либо менять род деятельности на более прибыльный, что приводит к острому дефициту кадров. Очевидно, что нужно повышать не МРОТ, а реальные зарплаты специалистов, тогда желающих стать учителями или медиками станет гораздо больше.

Ульяна Ловыгина

* Имена героев публикации изменены по их просьбе.