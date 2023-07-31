Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Интересные места отдыха в Псковской области
удобное страхование
PERCo расширяет завод в Пскове
Купе-кроссовер Geely Tugella
Топ уютных летних террас Пскова
самое время для ремонта
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Муниципальная реформа три четверти пути
«Истфакт» Княгиня Ольга
Снова в школу. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Муниципальная реформа FAQ
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 31.07.2023 10:450 Наталья Мельникова о двух способах получения набора социальных услуг 31.07.2023 10:591 Деньги учителям и врачам: добавить нельзя оставить 31.07.2023 10:540 Смотровой бинокль установили на кремлевской стене в Пскове. ФОТО 31.07.2023 10:450 Наталья Мельникова о двух способах получения набора социальных услуг 31.07.2023 10:290 Вице-спикер Госдумы заявил об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России 31.07.2023 09:351 Названы самые востребованные врачи у россиян
 
 
 
Самое популярное 25.07.2023 07:384 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 24.07.2023 16:252 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты 25.07.2023 13:270 Псковский губернатор сообщил о гибели рядового в ходе спецоперации 27.07.2023 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 25.07.2023 09:590 В организации убийства псковского предпринимателя подозревают его гражданскую жену
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Деньги учителям и врачам: добавить нельзя оставить

31.07.2023 10:59|ПсковКомментариев: 1

Разговоры о низких зарплатах бюджетников уже давно набили оскомину. Ни для кого не секрет, что учителя и врачи получают мало и не пропорционально своему труду. И как бы чиновники не пытались поддержать их путём индексации, введения различных стимулирующих выплат и пособий, материальное положение многих специалистов по-прежнему оставляет желать лучшего.

Псковская Лента Новостей выяснила, сколько в действительности зарабатывают педагоги и медработники в Псковской области, можно ли прожить на эту сумму, и у кого могут вырасти доходы в 2024-м году.

 

В среднем у каждого по два пирожка

Прошедшая в начале июля сессия Псковского областного Собрания депутатов многим запомнилась выступлением руководителя регионального комитета по образованию Андрея Ермакова. Особенно бурному обсуждению подверглись его слова о том, что средняя зарплата педагогов в Псковской области составляет 36 тысяч рублей.

Многие парламентарии усомнились в верности данного утверждения. Так, депутат Андрей Михайлов предположил, что речь идёт об оплате труда на две ставки. «Давайте честно скажем, что при работе на нормальную ставку зарплата учителя — 18 тысяч рублей», - заявил он.

«Я и не говорил, что 36 тысяч — это зарплата на одну ставку. И нет такого требования, чтобы средняя зарплата педагога определялась по оплате одной ставки», - парировал Андрей Ермаков.

Депутат Владимир Панченко тоже обратил внимание на некорректность представленной информации. «Используете ли вы при расчете зарплаты другие методики подсчета? - спросил он докладчика. - Есть три метода расчета: медианная, модальная и средняя зарплата. Чтобы была реальная картина, может, использовать другую методику расчета? По России медианная зарплата 38 тысяч рублей, грубо. А средняя по России - 80 тысяч».

По словам парламентария, в реальном секторе для понимания уровня доходов давно уже применяют медианную шкалу. Он предположил, что медианная зарплата псковских учителей будет не 36 тысяч, а где-то в районе 29-ти.

На замечание депутата отреагировала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она пояснила, что приведенная статистика соответствует всем правилам и нормам начисления зарплаты, и пообещала предоставить Владимиру Панченко дополнительную информацию по медианной зарплате.

К слову, данные Государственной инспекции труда в регионе не сильно разнятся с информацией, представленной профильным комитетом: по состоянию на 1 июля средняя заработная плата в системе образования региона составила 30 360 рублей.

Однако сами работники сферы, видимо, не слишком довольны доходами, что напрямую влияет на их желание работать: сфере образования, как и здравоохранения, остро не хватает кадров. Молодые специалисты крайне неохотно соглашаются на предложенные условия труда и зачастую покидают регион в поисках лучшей жизни. Как результат: средний возраст педагогов Псковской области за последние два года составил 58 лет. В профильном комитете сообщили о пришедших в прошлом учебном году в школы региона 80 молодых специалистах, ещё чуть больше ожидают в новом. Но пока что в области вакантны сразу 233 учительских ставки.

«36-ю и не пахнет»

Для прояснения ситуации мы обратились к тем, чью зарплату считают беспристрастные статисты и после озвучивают в отчётах чиновники.

«Тридцатью шестью и не пахнет. Я не знаю, сколько часов мне надо набрать, чтобы получать тридцать шесть тысяч, наверное, сидеть до победного. У нас средняя зарплата — 25-27 тысяч, и то, если у тебя есть классное руководство и хоть какая-нибудь категория», - внесла ясность Наталья*, преподающая биологию в одной из псковских школ.

Она уверяет, что если какие-то педагоги и получают озвученную выше сумму, то, скорее всего, работают в режиме 24/7.

В минувшем учебном году Наталья преподавала «не в полную силу» - всего 18 часов в неделю. Это норма работы для учителей средних и старших классов за ставку заработной платы. «Но обычно так никто не работает, все берут побольше», - уточнила наша собеседница. Её ежемесячное вознаграждение при такой нагрузке составило порядка 16500 — 17000 рублей, с учётом стимулирующих выплат, которые могут различаться. Также Наталья вела кружок на базе школы, за подработку она получала 3000 рублей от организации дополнительного образования.

С 1 сентября учитель планирует взять классное руководство и увеличить нагрузку до 24 часов. В таком случае она надеется на зарплату в размере 27-28 тысяч рублей.

С 2020 года педагогам ежемесячно выплачивают по 5 тысяч рублей за классное руководство. При этом сохраняются выплаты, которые ранее были предусмотрены за такую работу. В каждом регионе они отличаются.

По словам Натальи, в предыдущие годы школа доплачивала классным руководителям по 1000 рублей каждый месяц, с учётом новых выплат увеличение заработка будет весомым. Даже несмотря на то, что для проведения классных часов и других мероприятий учителя порой тратят собственные средства: покупают реквизит, украшения, бумагу, делают распечатки.

«Я считаю, что для женщины это нормальная зарплата, мне хватает, - заверила Наталья. - Конечно, всегда хочется больше. Но я типичный среднестатистический учитель первой категории. Есть еще высшая, там побольше платят».

Наша собеседница признала, что если учитель — одинокая женщина с ребёнком, зарплаты педагога однозначно не хватит, придётся заниматься репетиторством, искать другие виды заработка.

«Зарплата не очень привлекательная, поэтому и идут в школу работать не пойми кто», - считает Наталья. По её словам, преподавание в школе — это не про деньги, и хорошим учителем может стать лишь ответственный, любящий свой предмет и учеников человек. Те, кто относится к работе иначе, обычно быстро уходят. А оставшиеся с каждым годом становятся всё лучше, набираются опыта. «У нас в школе много молодых учителей. Но те, кто пришел в прошлом году, «вообще никакие». Мне кажется, что порой в школу приходят работать те, кому больше идти некуда», - добавила педагог.

Несопоставимая нагрузка

Похожая ситуация сложилась в здравоохранении, где сохраняется острая нехватка медиков. Только за последнее время работодатели в Псковской области разместили более 250 вакансий в сфере медицины и фармацевтики.

По данным hh.ru, в топ самых востребованных работников входят медики и младший медперсонал. В медицинской сфере региона есть лишь одна профессия, которая демонстрирует высокий уровень конкуренции – психолог. Судя по размещённым вакансиям, за одно рабочее место в псковских клиниках могут бороться более 30 специалистов данного направления.

Кадровый дефицит по всем остальным позициям подталкивает компании, ищущие врачей и медицинский персонал, пересмотреть зарплатную политику. За год местный бизнес повысил предлагаемое вознаграждение для медиков с 51 900 до 59 100 рублей.

Чего не скажешь о бюджетных учреждениях здравоохранения, работники которых продолжают сетовать на низкий уровень доходов. «Любая зарплата бюджетника складывается из величины ставки. Ставка обычного, немедицинского психолога сейчас около 10 тысяч рублей. На усмотрение руководства могут расширять нагрузку за счет совмещения с какими-то ещё должностями, либо начислять стимулирующие выплаты», - поделилась сотрудница одного из псковских учреждений здравоохранения Светлана*, которая совмещает должности психолога и медицинского работника.

Она уточнила, что зарплата медиков зависит от специальности: сестринская ставка в среднем составляет от 10 тысяч рублей, фельдшерская - от 12, врачебная - от 16.

«Если работать только на одну ставку и исполнять свои должностные обязанности, то нагрузка в государственном бюджетном учреждении здравоохранения, либо образования, очень большая и абсолютно несоизмерима с величиной оплаты труда. И, конечно же, этих денег никоим образом не может хватить на какую-то более-менее благополучную жизнь. На коммуналку, какие-то ежедневные расходы — может быть, но ни на что более», - считает Светлана.

Конечно же, никто из её коллег не получает ниже МРОТа — до минималки догоняют различными стимулирующими выплатами, совместительством и так далее. Но в итоге многие медики всё-таки уходят из бюджетных организаций в частные клиники или уезжают в столичные учреждения. «И здесь не всегда только недовольство зарплатой, потому что если ты работаешь как совместитель, то можешь получать неплохую сумму. Дело в нагрузке: если ты берешь не одну ставку, работы очень много», - пояснила Светлана.

Чаще всего такой загруженности не выдерживают молодые специалисты. Наша собеседница рассказала, что молодежь, как правило, приходит на сестринские и фельдшерские места, но многие достаточно быстро отсеиваются. Молодых врачей Светлана видит редко.

Она заметила, что психологов в бюджетных учреждениях тоже не хватает. Во-первых, это достаточно дорогостоящая профессия. Учиться, как правило, нужно за свой счёт, обучающие программы проходят в столицах и стоят недёшево. «Чтобы стать хорошим специалистом, который действительно может осуществлять практическую деятельность, нужно очень много учиться. Я не думаю, что наши бюджетные учреждения предоставляют психологам такую возможность, зарплаты очень маленькие», - отметила Светлана. Она подчеркнула, что профессия психолога сложная, требует большого объёма знаний. Большие нагрузки и не сопоставимо маленькие зарплаты зачастую приводят к тому, что хорошие специалисты уходят в частную практику, где денег больше, а загруженность меньше.

Пять миллионов «счастливчиков»

С января следующего года учителям, медикам и многим другим специалистам обещают поднять зарплату. Предполагается, что в первую очередь это коснётся бюджетников, уровень доходов которых должен быть привязан к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Его проиндексируют на 18,5%, в связи с чем сумма самой маленькой зарплаты по стране вырастет до 19 242 рублей. Таким образом, по предварительной оценке, как минимум пять миллионов россиян станут получать на три тысячи больше.

МРОТ — это нижний порог вознаграждения, которое положено жителю России за выполненную в течение месяца работу. Ни один работодатель на всей территории страны не имеет права оплачивать труд сотрудника в размере меньше этой суммы. Исключением является работа не по ТК РФ или по усечённому графику, например, на полставки. Во всех остальных случаях ежемесячная зарплата должна быть не ниже минимальной, которая сейчас составляет 16 242 рубля в месяц.

«Я думаю, что как только его поднимут, так и цены в магазинах вырастут. Так что даже если зарплата поднимется, то на то и выйдет, вряд ли стоит ожидать каких-то улучшений качества жизни», - озвучила своё мнение псковский учитель биологии.

Наталья уточнила, что в школе меньше МРОТ мало кто получает. Даже с учётом работы на одну ставку её зарплата была выше установленной сейчас минималки. По мнению нашей собеседницы, существенных изменений в следующем году не произойдет. Либо получится так, что учителям, работающим на одну ставку, будут дотягивать зарплату до минимальной, и они станут получать столько же, сколько педагоги с большим количеством часов. Только последним никто ничего не доплатит.

Психолог Светлана констатировала, что, к большому сожалению, увеличение МРОТ вряд ли скажется и на размере зарплаты медперсонала.

«МРОТ может быть каким угодно, а ставка повышается в лучшем случае на 200-300 рублей ежегодно. Это абсолютный нонсенс. Иногда получается так, что санитарке, работающей на одну маленькую ставку, подтягивают зарплату к минималке, и она в итоге получает больше, чем медик без стимулирующих выплат. Соответственно, на качество нашей жизни увеличение МРОТ никоим образом не повлияет», - предположила медик.

Власти уверяют, что предстоящая индексация будет гораздо выше темпов инфляции и роста зарплат в России в целом, а повышение коснется не только бюджетного сектора, но и других отраслей экономики. Дело в том, что все без исключения работодатели будут обязаны подтянуть зарплаты своих сотрудников до установленного показателя, если ранее платили людям меньше. Если же работник уже получает свыше 19 тысяч рублей, то его зарплата может и не измениться.

Минимальный размер оплаты труда тесно связан с прожиточным минимумом (ПМ) — суммой, которой, по мнению государства, человеку должно хватить на базовые потребности (еда, одежда и жилье) в течение месяца. МРОТ устанавливается на уровне не ниже величины ПМ, который в каждом регионе отличается.

В этом году в Псковской области величина прожиточного минимума на душу населения составляет 14 тыс. 231 рубль, для трудоспособного населения — 15 тыс. 512 рублей, для пенсионеров — 12 тыс. 239 рублей, для детей — 13 тыс. 920 рублей.

Наши собеседники, работающие в бюджетном секторе, уверены: на такие суммы прожить очень сложно.

Большинство работников бюджетной сферы каждый год с нетерпением ждут индексации. И, что примечательно, она происходит. Но существенного влияния на качество жизни не оказывает, так как цены тоже растут. Потому многие бюджетники вынуждены работать сверхурочно, либо менять род деятельности на более прибыльный, что приводит к острому дефициту кадров. Очевидно, что нужно повышать не МРОТ, а реальные зарплаты специалистов, тогда желающих стать учителями или медиками станет гораздо больше.

Ульяна Ловыгина

* Имена героев публикации изменены по их просьбе.

Теги: #мрот #зарплата #учитель #медики #бюджетники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете организацию празднования Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 218 человек
31.07.2023, 11:410 Двое подростков ушли из дома в Опочецком районе 31.07.2023, 11:320 Сборная экскурсия по Пскову с посещением Кремля пройдет 4 августа 31.07.2023, 11:210 Гордозор: Как дизайн-код повлиял на Псков? 31.07.2023, 11:100 Ручную гранату времен Великой Отечественной войны нашли в Опочке
31.07.2023, 10:591 Деньги учителям и врачам: добавить нельзя оставить 31.07.2023, 10:540 Смотровой бинокль установили на кремлевской стене в Пскове. ФОТО 31.07.2023, 10:450 Наталья Мельникова о двух способах получения набора социальных услуг 31.07.2023, 10:370 «Деловой понедельник»: Первый вице-президент Союзмаша Владимир Гутенев об итогах визита в Псковскую область
31.07.2023, 10:290 Вице-спикер Госдумы заявил об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России 31.07.2023, 10:150 Opel и Kia не разъехались на Завеличье. ФОТО 31.07.2023, 10:041 Тротуар оборудуют у двух домов на улице Юбилейной в Пскове 31.07.2023, 09:551 Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по доступности бензина для населения
31.07.2023, 09:460 Псковский завод «Титан-Полимер» посетила делегация Российско-китайского делового совета 31.07.2023, 09:351 Названы самые востребованные врачи у россиян 31.07.2023, 09:240 Российский прибор-маска научит незрячих видеть через язык 31.07.2023, 09:140 Авиарейс Псков — Москва задерживается более чем на час
31.07.2023, 09:000 Радио ENERGY предлагает посмотреть псковичам мультфильм «Леди Баг» за 9 дней до премьеры 31.07.2023, 08:502 Глава Минфина рассказал, на сколько вырастет ВВП России в 2023 году 31.07.2023, 08:401 В Госдуме хотят добиться полного запрета вейпов в России 31.07.2023, 08:250 Более 70% псковичей считают стресс и тревогу нормальной частью жизни
31.07.2023, 08:130 Изъять из продажи контрафактный табак и обувь попросили генпрокуратуру и кабмин 31.07.2023, 07:540 Об опасном побочном эффекте некоторых лекарств рассказал врач 31.07.2023, 07:350 Большая улитка из зелени появилась в центре Невеля. ФОТО 31.07.2023, 07:182 Долги россиян за ЖКУ достигли почти 900 млрд рублей
31.07.2023, 07:000 Грозовые дожди и тепло принес антициклон на Северо-Запад России 30.07.2023, 22:001 Выставка икон и картин резчика по дереву откроется в Пскове 30.07.2023, 21:474 Зарплату от 28 тысяч рублей предлагают полицейским в псковском УМВД 30.07.2023, 21:400 Сбой произошел в работе Telegram в России
30.07.2023, 21:340 Псковская «Ласточка» задерживается на 2 часа из-за возгорания тепловоза в Моглино 30.07.2023, 21:320 «Отдых для души»: глава Великолукского района поделился снимками с тихой охоты 30.07.2023, 21:140 Туманность Северная Америка сфотографировали под Псковом 30.07.2023, 20:550 В Госдуме призвали сделать купол безопасности над российскими городами
30.07.2023, 20:350 Пятитысячную купюру с признаками подделки выявили в Великих Луках 30.07.2023, 20:140 Больше всего на собеседовании псковичей удивляют вопросы о семье − опрос 30.07.2023, 19:520 Пропавшего в начале лета мужчину разыскивают в Пскове 30.07.2023, 19:440 Опубликованы фото последствий возгорания тепловоза на станции Моглино
30.07.2023, 19:330 «Осматривала достопримечательности»: косулю заметили в псковском парке 30.07.2023, 19:120 Психоаналитик оценила пользу шоппинга при борьбе со стрессом 30.07.2023, 19:080 Тепловоз загорелся на железнодорожной станции Моглино в Псковском районе 30.07.2023, 18:510 Молодой человек из Великих Лук стал жертвой телефонных мошенников
30.07.2023, 18:290 Борис Елкин пожелал военным морякам удачи в выполнении государственных задач 30.07.2023, 18:102 Сбившего в парке девушку электросамокатчика продолжают искать в Пскове 30.07.2023, 17:521 Заместителя мэра Архангельска арестовали по подозрению в получении крупной взятки 30.07.2023, 17:310 Скульптуру «Учительница и ученик» в Гдове отправили на реставрацию
30.07.2023, 17:100 Поиски молодого человека в фиолетовой футболке завершили в Дедовичах 30.07.2023, 16:480 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 31 июля 30.07.2023, 16:290 Музыкальный продюсер Александр Рудин скончался от последствий COVID-19 30.07.2023, 16:100 Volkswagen и Kia столкнулись на улице Советской Армии в Пскове
30.07.2023, 15:550 Александр Козловский: Служба в военном флоте требует сплоченности и дисциплины 30.07.2023, 15:370 ДТП мешает движению автомобилей на улице Юбилейной в Пскове 30.07.2023, 15:150 Пропавший в Пскове седой мужчина с татуировкой на руке погиб 30.07.2023, 14:540 Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко доставили в реанимацию
30.07.2023, 14:350 День ВМФ в Пскове отметили митингом и выступлениями парашютистов. ФОТО 30.07.2023, 14:160 Девять человек погибли и 67 пострадали после урагана в Поволжье 30.07.2023, 13:550 Подводная лодка «Великие Луки» завершила парадный строй кораблей в Петербурге 30.07.2023, 13:360 Мокрую осень ждут в Псковском районе из-за раннего урожая рябины
30.07.2023, 13:140 Николай Козловский: В Великих Луках с глубоким почётом относятся к военным морякам 30.07.2023, 12:550 Россияне с февраля 2022 года сократили валютные вклады почти вдвое 30.07.2023, 12:350 «Там остались все вещи и коты»: покупатель не дает псковичке выехать из проданной квартиры 30.07.2023, 12:151 Правила проезда турбокруга псковичам объясняли в ручном режиме
30.07.2023, 11:550 Александр Котов: Военно-морской флот всегда был несокрушимой опорой России 30.07.2023, 11:360 Международный день дружбы отмечают 30 июля 30.07.2023, 11:170 Интерактив: Батареезамещение от «управляйки» 30.07.2023, 10:570 Псковичей призвали с осторожностью наблюдать за «водным дефиле» в центре города
30.07.2023, 10:391 Депутат Госдумы предложила запретить куклу Барби 30.07.2023, 10:170 За сутки на псковских дорогах остановили 13 пьяных водителей 30.07.2023, 09:580 Гдовский центр помощи аистам наказали за клевету об отравлении птиц 30.07.2023, 09:390 Экс-лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг* празднует 60-летие
30.07.2023, 09:180 Два украинских беспилотника упали в «Москва-Сити» 30.07.2023, 09:000 День Военно-морского флота отмечают в России 30 июля 29.07.2023, 22:520 Ночная драка произошла во дворе переулка Машиниста в Пскове. ВИДЕО 29.07.2023, 22:000 День деревни отпраздновали в псковской Тямше
29.07.2023, 21:400 Правила поведения на месте ДТП напомнили псковским водителям 29.07.2023, 21:180 Благоустройство воинского захоронения выполнили в великолукской деревне 29.07.2023, 20:570 Как снизить риск развития рака желудка, рассказала гастроэнтеролог 29.07.2023, 20:350 Почти 60 псковичей стали первыми пассажирами авиарейса в Минск
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru