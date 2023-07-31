Общество

Псковичи могут поучаствовать в конкурсе проектов в сфере межнациональных отношений

Объявлен прием заявок на VI Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию приглашаются граждане России, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации, реализующие проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

Заявку на VI Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений можно заполнить по ссылке или на официальной странице конкурса. Заявки можно подать до 15 октября.

Конкурс призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки и тиражирования лучших практик, направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

Инициаторы и организаторы конкурса ― Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке ФАДН России.