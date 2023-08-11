Общество

Родителям школьников назвали пять способов получить выходной 1 сентября

Родители школьника могут несколькими способами получить выходной 1 сентября. О том, как законно сделать 1 сентября днем отдыха, рассказал директор департамента трудового права Александр Южалин.

По закону 1 сентября не является изначально ни праздничным, ни выходным днем. В этом году первый день учебного года выпадает на пятницу, поэтому если родитель работает по стандартной «пятидневке», этот день будет для него рабочим, пишет SuperJob. Есть пять способов сделать 1 сентября выходным:

Вариант №1: использовать законный выходной для доноров.

«Если вы являетесь донором, сдаете кровь или ее компоненты, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября», - пояснил Александр Южалин.

Вариант №2: взять отпуск — оплачиваемый или за свой счет.

«Вы можете взять 1 сентября отпуск без сохранения заработной платы. В таком случае будете освобождены от работы, правда, по итогу месяца зарплата будет немного меньше», - заметил эксперт.

Еще один вариант: взять на День знаний ежегодный оплачиваемый отпуск. Если изначально он запланирован на другой период, можно договориться о переносе с работодателем. «Имейте в виду, что переносить отпуск на другой период можно только с согласия работодателей, но льготные категории работников имеют право брать отпуск в любое удобное для них время (в частности, это касается многодетных родителей)», - обратил внимание Александр Южалин.

Вариант №3: получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно.

«Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха и использовать его 1 сентября», - пояснил директор департамента трудового права.

Вариант №4. получить дополнительный оплачиваемый выходной для родителей ребенка-инвалида.

«Если вы являетесь родителем ребенка-инвалида, вам полагаются четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц, которые вы можете использовать в любое время (в том числе и 1 сентября)», - заметил специалист.

Вариант №5: в компании предусмотрена возможность взять выходной.

«День знаний по закону не является нерабочим праздничным днем, однако некоторые работодатели идут навстречу своим работникам и дают в этот день дополнительный выходной», - отметил Александр Южалин.

По его словам, такая гарантия может быть установлена трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами.

«Спросите у работодателя, действует ли в компании такая практика, и, если да, уточните, как ею воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного возраста или ребенок, который идет в первый класс. Но обратите внимание, что устанавливать выходной 1 сентября для работников-родителей — это право, а не обязанность работодателя. Если в вашей организации этого не предусмотрено, нужно будет искать иные варианты», - заключил эксперт.