Общество

Минздрав планирует увеличить количество психологов за счет переподготовки других врачей

В первом квартале 2023 года количество обращений россиян к психологам увеличилось на 15%. Чаще всего помощь таких специалистов требовалась для решения семейных проблем и конфликтов на работе. Кроме того, увеличилось количество пациентов, которые испытывают постоянный стресс из-за информационного напряжения. Такие данные в марте этого года привел ТАСС со ссылкой на исследование одной из страховых компаний. Также в России ожидается рост количества пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством. Увеличить количество специалистов психологического и психиатрического профиля планируют за счет переподготовки других врачей. Соответствующий приказ подготовили в Минздраве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 6 июля.

Минздрав утвердил примерные дополнительные программы профессиональной переподготовки врачей по специальностям «психиатрия» и «психотерапия». Как следует из документа, обучать психиатрии можно врачей, у которых уже есть диплом по специальностям «лечебное дело» или «педиатрия» при наличии аккредитации или сертификата по специальностям «терапия», «кардиология», «гастроэнтерология», «эндокринология», «общая врачебная практика (семейная медицина)», «гериатрия», «педиатрия», «неврология». Для них срок переподготовки составит 720 академических часов, это около пяти месяцев.

Переподготовка по психотерапии будет доступна врачам с дипломами по специальности «лечебное дело» или «педиатрия» и интернатурой или ординатурой по таким специальностям, как «психиатрия», «психиатрия-наркология», «сексология», «судебно-психиатрическая экспертиза». Переучивать таких врачей будут 432 академических часа, это около трех месяцев.

Отмечается, что обучение можно будет пройти как единовременно, так и в несколько этапов. Доступны будут дистанционные и электронные занятия. Но очных лекций должно быть не менее половины. Для лучшего усвоения материала предусмотрена стажировка.

Как следует из текста приказа, в результате переобучения врач должен уметь собрать анамнез заболевания, поставить диагноз, назначить лечение и проконтролировать его. Кроме того, врач должен уметь работать с родственниками пациента, а в случае необходимости оказать им психологическую помощь.

Также в программу включены задания для аттестации будущих специалистов. Например, рассматривается такая ситуация: к врачу обратилась 25-летняя женщина с жалобами на приступы тревоги, страх смерти и постоянное напряжение. В анамнезе пациентки: отец — бывший хореографический артист, а ныне алкоголик, мать — учитель музыки, которая скончалась от рака, когда дочери было 20 лет. Пациентка считает себя виновной в смерти матери и не может смириться с тем, что никак не может помочь отцу. На фоне этого у девушки развилась боязнь метро, страх перед тем, чтобы выйти из дома, проблемы в общении с коллегами на работе.

Аттестуемый должен установить по этим признакам, что девушка страдает фобическим тревожным расстройством, при этом боязнь метро указывает на агорафобию — страх большого скопления людей. Рекомендованный курс лечения — 10—40 сеансов, периодичность — 1—2 раза в неделю.

Семейные конфликты — наиболее распространенная причина обращений к психологам, подтверждают эксперты. С такими жалобами приходит каждый третий пациент. Чуть реже (в 29 процентах случаев) причиной становится профессиональная деятельность: конфликты на работе, трудности с адаптацией, отсутствием саморазвития и так далее. При этом 27 процентов обращений — это следствие тревожных состояний, в том числе в связи с постоянным информационным напряжением.

Летом этого года Минздрав также утвердил стандарт оказания медпомощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством. Отмечается, что 90 процентам таких пациентов требуется консультация психолога, затем треть из них будет направлена к психиатру, еще столько же — к психотерапевту. Еще почти половине пациентов потребуется ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением в больнице на протяжении двух месяцев. Общий же курс лечения займет почти год.

При этом, по мнению депутата Госдумы и бывшего начмеда Республиканской клинической больницы Татарстана Айрата Фаррахова, переобучение врачей не связано с ростом тревожности в обществе. «Скорее всего, речь идет о переизбытке специалистов в определенных сферах и их нехватке в других, — считает парламентарий. — В связи с этим решение Минздрава можно только поддержать».

Депутат также отметил, что специалист с дипломом по специальности «лечебное дело» обладает широким кругом знаний. В данном случае пятимесячного обучения достаточно, чтобы получить дополнительную психологическую специальность.

А по мнению заслуженного врача России сенатора Владимира Круглого, новшество может быть связано с еще одним приказом Минздрава — о введении в детских поликлиниках должности детского психиатра. «Такая мера поможет преодолеть кадровый дефицит в специалистах первичного звена, для амбулаторного приема», — сказал он «Парламентской газете». Сейчас же укомплектованность врачами психиатрического профиля в стране сам Минздрав оценивает в 82 процента.

За последние десять лет россияне в два раза чаще стали обращаться к психологам, следует из опроса ВЦИОМ в 2022 году. Однако доля тех, кто пользуется профессиональной психологической помощью в России, по-прежнему невелика — 12 процентов граждан.