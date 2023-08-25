Общество

В Рособрнадзоре рассказали о разделении литературных эпох в ОГЭ и ЕГЭ

Знание классической литературы, созданной до первой половины 19 века, полностью проверяется при проведении основного государственного экзамена по литературе, содержание экзамена построено в соответствии с образовательными стандартами, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

Отмечается, что в образовательных программах 5-9 класса акцент сделан на изучении классической литературы, созданной до середины 19 века, а в программах 10-11 класса - акцент на изучении литературы второй половины 19 - начала 21 века. Соответственно такое разделение отражено в содержании ОГЭ по литературе (после 9 класса) и ЕГЭ (после 11 класса). До сих пор вся классическая литература до середины 19 века входила в ЕГЭ, пишет РИА Новости.

«Знание произведений литературы, написанной до первой половины XIX века, в полном объёме выносится на проверку при проведении ОГЭ по литературе. Кодификатор ОГЭ построен в четком соответствии с ФГОС и ФОП основного общего образования и включает все изученные произведения писателей-классиков. Кодификатор ЕГЭ так же четко отражает перечень произведений, изучающихся в 10 и 11 классах», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков, в 10-11 классах – литература второй половины XIX - начала XXI века, где изучаются произведения Островского, Тургенева, Толстого, Салтыкова-Щедрина, а также произведения советской литературы и писателей-современников.

Это разделение отражено в перечнях проверяемых элементов содержания ОГЭ и ЕГЭ, в которых названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования, таким образом, образовательной программой по литературе охвачены все значимые эпохи и авторы произведений, которые внесли значительный вклад в русскую литературу, добавили в Рособрнадзоре.

«Таким образом, более 54% от максимального балла участники ЕГЭ могут получить за выполнение заданий на основе русской классической литературы первой половины XIX века», - подчеркнули в ведомстве.

В Рособрнадзоре также пояснили, что вслед за федеральной программой в документах, определяющих структуру и содержание ЕГЭ 2024 года по литературе, впервые в расширенном объеме представлена советская литература, в частности, впервые выделены как отдельные разделы проза и поэзия о Великой Отечественной войне, включен роман Фадеева «Молодая гвардия» - такой акцент способствует воспитанию обучающихся в системе традиционных ценностей российского общества и формированию правильного ценностного понимания событий и культуры ХХ века.

«Также впервые в ЕГЭ представлена литература народов России. Обучающиеся из национальных республик будут иметь возможность при выполнении заданий ЕГЭ опираться на свою национальную культуру и в перспективе будут в большей степени мотивированы на ее изучение и сохранение», - заключили в ведомстве.