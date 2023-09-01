Общество

Псковские росгвардейцы обеспечивают общественную безопасность в День знаний

Сотрудники Росгвардии в Псковской области принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности сегодня, 1 сентября, в День знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии

Перед началом торжественных мероприятий сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» Росгвардии с применением минно-розыскных собак обследовали образовательные учреждения.

В настоящее время охрану общественного порядка осуществляют сотрудники ОМОН «Кром» Росгвардии и наряды групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, маршруты патрулирования которых были приближены к образовательным учреждениям.

В пресс-службе напомнили, что в августе текущего года росгвардейцы проверили готовность к новому учебному году более 500 образовательных учреждений.

Росгвардейцы изучили паспорта безопасности, в которых содержится вся информация об учебном заведении, наличие датчиков сигнализации на движение, систему оповещения в здании на всех уровнях и кабинетах, а также систему видеонаблюдения.

В рамках проверки были организованы учебные тренировки, в ходе которых проверялось реагирование нарядов вневедомственной охраны Росгвардии на срабатывание тревожной сигнализации в образовательных учреждениях.