Общество

День знаний в псковской гимназии №29. ФОТОРЕПОРТАЖ

День знаний отмечают 1 сентября. В новом учебном году за парты в Псковской области сядут почти 70 тысяч учеников, что на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Из общего числа — около 7,4 тысячи первоклассников.

Для гимназии №29 в Пскове этот учебный год станет первым полноценным, учреждение недавно сдали в эксплуатацию, в прошлом году в нем обучались лишь начальные классы, а уже сегодня школа начнет функционировать в полном объёме.

Как гимназия №29 встретила свой первый День знаний, смотрите в фоторепортаже Вадима Боченкова.