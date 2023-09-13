Общество

Дожди и грозы придут в Псковскую область 14 сентября

Облачная, ночью с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 14 сентября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы.

Прогнозируется ветер южных (днем - с переходом к северным) направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +11 до +16 градусов, днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что 12 сентября в Пскове побили температурный рекорд 2012 года.