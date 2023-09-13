Общество

Заявки конкурс рационализаторов продолжают принимать в Псковской области

До окончания заявочной кампании регионального конкурса «Лучший рационализатор и лучший изобретатель Псковской области – 2023» осталось 10 дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Документы для участия принимаются до 23 сентября. Пакет документов нужно отправить на электронную почту orgkomitet-60@yandex.ru или же предоставить в офис РСПП (г. Псков, ул. Некрасова, 29) на электронном носителе. Итоги конкурса мы подведем в ноябре»,– рассказал Александр Козловский.

Так же он напомнил, что с этого года к участию допускаются дети от 10 до 14 лет, ранее принимались заявки от рационализаторов и изобретателей от 14 лет и старше.