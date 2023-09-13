Татьяна Пасман: Не стоит преувеличивать роль школы в жизни человека

Не стоит преувеличивать роль школы в жизни человека, многое зависит от семьи ребенка. Такое мнение депутат Псковской городской Думы, методист кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман выразила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Так гостья студии прокомментировала вопрос о необходимости введения в школе в рамках курсов «Семьеведения». Он напомнила, что подобная дисциплина уже преподавалась в школе, но не принесла должных плодов — тому свидетельствует сегодняшняя статистика разводов.
Помимо этого, Татьяна Пасман обратила внимание, что многие вопросы, связанные с семьей, и так изучаются в рамках других школьных предметов. Например, в рамках истории, обществознания, литературы.