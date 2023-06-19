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Вернуть «Домострой» в школы: нужно ли учить детей построению брака?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», его тема - нужно ли вернуть «Домострой» в школы и вузы? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко предложил вернуть «Домострой» в российские школы и вузы. По его мнению, сейчас ценность брака в стране практически нулевая. Возвращение «Домостроя» в образовательные учреждения, по замыслу либерал-демократа, помогло бы преодолеть эту проблему.

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«Домострой» — это средневековая книга, сборник правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, написанная духовником Ивана Грозного, протопопом Сильвестром. Произведение состоит из трех частей. В первой части описывается, как молиться и вести себя в церкви, во второй — как почитать царя, а в третьей — как строить семейную жизнь и управлять хозяйством.

Однако «Домострой» сегодня ассоциируется прежде всего с патриархальным укладом. Фактически замужняя женщина жила взаперти, занималась лишь домашней работой. Нормы «Домостроя» устанавливали, что жена должна быть «чиста и послушна», выполнять свои обязанности — вести хозяйство и воспитывать детей.

Достойной жене предписывалось быть молчаливой, трудолюбивой и доброй, во всем советоваться с мужем. В «Домострое» было сказано, что главное дело женщины «Богу и мужу угодить». Хозяйка должна была всегда быть занята делами, не заниматься пустыми праздными разговорами. Если же жена вела себя неправедно, то муж мог ее и «поучить», причем не только словесно. Также в книге приветствуются физические наказания в процессе воспитания детей.

Нужно ли изучать «Домострой» в школах и вузах? Поможет ли это сформировать у студентов и школьников представление о ценности брака? Насколько представления о семейных ценностях, изложенные в «Домострое», соответствуют современным реалиям? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Можно факультативно изучать «Домострой» в школе для формирования правильного отношения к браку, утверждает депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, партийный куратор Псковской области Сергей Леонов. Однако он отметил, что потребуется адаптировать прописанные в «Домострое» постулаты под современную действительность.

«В любом случае, нужно, конечно же, формировать у школьников представление о ценности брака. "Домострой" — это, так скажем, стандарт в этом отношении, который веками формировался в нашем российском государстве. И ничего не будет крамольного, если дети будут, по крайней мере, факультативно изучать "Домострой". Понятно, что надо преломлять постулаты, которые там прописаны, на сегодняшнюю действительность, адаптировать все к сегодняшней действительности. Но в целом, конечно, как идея развивать или прививать нашим детям понимание о ценности брака, это, конечно, замечательно. К сожалению, в последнее время у нас в обществе ценность брака снизилась. Легко можно жениться, легко развестись. Это во внутреннем понимании, так скажем, в психологическом понимании воспринимается достаточно спокойно и нормально. Поэтому в этом отношении надо, конечно же, работать над тем (и не только в школах), чтобы ценность брака и семьи в нашей стране повышать».

Можно лишь частично изучить наиболее приближенные к нашему времени идеи в «Домострое» для того, чтобы знать о чем идет речь в этой книге, считает основатель всероссийского созидательного движения «Русский Лад» Владимир Никитин. Многое из написанного в «Домострое» сейчас уже неприемлемо. Он добавил, что на данный момент важнее изучать цивилизационные основы нашего государства.

«"Домострой" — это документ, который определял образ жизни наших предков. Исходил он из церковной среды. Я понимаю, почему это исходит из ЛДПР, потому что ЛДПР через своего руководителя Слуцкого Леонида Эдуардовича очень связана с православной церковью. Он человек верующий и, более того, воцерковленный. Я думаю, что Русская православная церковь через него пытается внедрить это в систему образования. Мне кажется, что все нужно делать в меру. О "Домострое", конечно, наши потомки должны знать, что такой "Домострой" был, и было в нем и хорошее, но было то, что сейчас не очень приемлемо. Думаю, что в полном объеме его изучать необходимости нет. А вот какой-то сокращенный вариант, приближенный к нашему времени, необходимо сделать. Мне кажется, надо сначала изучать цивилизационные основы нашего Отечества».

Введение школьного предмета о ценности брака — хорошая идея, но нельзя использовать для этого «Домострой», уверен священник, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове Антоний Афанасьев. По его мнению, для разговоров со школьниками и студентами на эту тему нужно будет привлечь современных специалистов.

«Идея ввести в учебные заведения предмет о ценности брака сама по себе очень хорошая, однако использовать для преподавания "Домострой" было бы не совсем корректно. Этот литературный памятник очень сильно привязан к той эпохе, в которой он появился. Он описывает те реалии, которые для нашего современного общества уже неактуальны. И если уж разрабатывать предмет, который будет описывать брак, в частности, христианский брак, который описывается и в "Домострое", то для этого нужно привлечь наработки современных богословов, психологов, педагогов, которые в своих трудах опираются и на Священное Писание, и на опыт святых отцов, и, я уверен, смогут создать образ того христианского брака, который намного ближе будет приближен к евангельской идеалу отношений между мужчиной и женщиной».

По словам директора гимназии №29 города Пскова Елены Синевой, «Домострой» изучается в школе в рамках истории и литературы. На ее взгляд, этого вполне достаточно.

«Надеюсь, что "Домострой" как отдельный предмет не войдет в курс школьной жизни, хотя именно "Домострой" мы изучаем в курсе истории России в 7-м классе. Пока этого достаточно. Именно в курсе истории и литературы».

По мнению студентки Псковского государственного университета Софьи Самсоновой, можно изучить «Домострой» лишь для общего развития, но нужно иметь в виду, что большинство постулатов уже устарели. Однако она рассказала, какие аспекты, прописанные в книге, все-таки остались актуальными.

«На самом деле мы его изучали еще на первом курсе. Не могу сказать, что все студенты прямо положительно отзывались, потому что, мне кажется, там немножко устарелые взгляды на жизнь. Но какая-то хорошая мысль в этой книге, конечно, есть. В принципе, для общего развития, я считаю, важно очень это прочитать, а придерживаться в жизни уже сейчас, в XXI веке — тут уже каждый сам в принципе выбирает, как ему жить. Сейчас все молодые люди достаточно свободны, и у каждого уже свой уклад жизни. Поэтому каждый сам выставляет свои семейные ценности. Достаточно большое количество правил, представленных в "Домострое", сейчас уже не так актуальны, как были раньше. Но я выделила несколько важных аспектов, которыми следовало бы пользоваться в наше время. Во-первых, это то, что семья — это главная сфера в жизни человека. Так было, есть и должно быть всегда. Расторжение брака также является той тяжелой частью жизни, которую хотелось бы избегать. И в "Домострое" четко написано, что не разрешалось женщинам выходить чаще трех раз замуж. И сейчас как бы в любом случае человек себе ищет отношения на всю жизнь. Разумеется, также важна моногамия. Это залог хороших, крепких отношений. И венчание сейчас происходит реже. Но я считаю, что это очень хороший толчок к сплочению двух идей. Поэтому это должно быть в жизни каждого православного человека».

При каком стиле жизни люди чувствуют себя счастливее всего, рассказала семейный психолог Руслана Скородумова. По ее словам, самое главное, чтобы обоим супругам нравилось то, что происходит в их семье. Более того, она добавила, что сейчас молодые пары очень часто выстраивают семейные отношения на равенстве.

Фото: Руслана Скородумова / «ВКонтакте»

«Я в институте писала диплом. Мое исследование вошло в учебник по семейной психологии. Писала я о том, в каком стиле семьи — патриархат, матриархат и равенство — люди счастливее всего. Достаточно большая была выборка. Исследование показало, что важнее всего, чтобы обоим супругам нравилось то, что происходит. Если муж и жена за патриархат и они оба счастливы, вопросов нет. Если жена за равенство и муж за равенство — вопросов нет. Было очень много семей, которые вполне себе очень счастливы, когда жена берет на себя какую-то лидирующую позицию. И муж при этом абсолютно счастлив. О чем говорит исследование? О том, что лишь бы нравилось, лишь бы подходило. Но еще о чем говорит, что мы все разные. То, что нравится и подходит одному, может совершенно не нравиться и не подходить другому. Многочисленные исследования говорят о том, что физическое наказание детей — это очень вредно. Огромное количество исследований показывает, что рукоприкладство дома — это насилие. И вообще, когда один главенствует жестко над другим — сейчас это уже называется домашнее насилие. Зачем тогда эти все исследования? И зачем это равноправие? И зачем говорить о том, что каждый человек может реализовываться так, как он хочет? Там было сложнее, женщине было сложнее. Женщина там не могла сама себя обеспечивать в полной мере. Она просто не могла выжить без мужчины, в те времена. Сейчас совершенно другая история. Сейчас это совсем не прокатит. Семьи сейчас очень разные. Сейчас уже нет такого: вот это чисто мужская деятельность, это чисто женская деятельность. У молодых пар сейчас, а этого стало очень много, вообще все на равных дома».

«Домострой» частично изучается в школе на уроках истории и литературы, а также на некоторых гуманитарных направлениях в вузах. Однако прописные правила, которые были актуальны во времена Средневековья, не могут диктовать образ жизни современному человеку. Сегодня в вопросе семейных отношений «Домострой» едва ли можно назвать грамотным руководством для семейных пар. Поэтому широкой поддержки идея точно не получит, а книга должна оставаться лишь памятником русской средневековой культуры.

Анастасия Сливинская