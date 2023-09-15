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Общество

«Держать руку на пульсе»: псковские депутаты помогают решить проблемы жителей микрорайона Кресты

15.09.2023 13:14|ПсковКомментариев: 0

Специфика псковского микрорайона Кресты — достаточно большая территория, занятая в основном частным сектором и малоэтажной застройкой, при этом не так густо населенная, как например, Завеличье и Запсковье. С одной стороны, это хорошо, но с другой — сложнее совместно решать проблемы. А их немало: ямы во дворах, недостаточное освещение на дорогах, отсутствие детских и спортивных площадок.

Поиску путей решения проблемных вопросов был посвящен очередной контрольный выезд депутатов Псковской городской Думы. Подробности - в репортаже корреспондента ПЛН.

 

«Это хорошая форма, которая позволяет держать руку на пульсе. Мы ведем анализ, какие проблемы есть, и как они решаются», - отметил председатель Псковской городской Думы, Александр Гончаренко.

В контрольном выезде на территорию округа №4 приняли также приняли участие депутат городской Думы по этому округу Сергей Гаврилов, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, представители администрации Пскова и компании «Газпром Межрегионгаз Псков».

«ТОСы решают вопросы»

Первой точкой посещения стал микрорайон «Нефтебаза», где жители домов по ул. Пригородная хотят сделать детскую площадку на пустыре за домом 26а.

«Хочется, чтобы для наших детей нашлась площадка. Потому что ребята играют в футбол на территории нефтебазы, на парковке. Волейбольной площадки тоже нет. На территории школы небольшая площадка, которая в связи с террористической опасностью вечером закрывается. Мы бы хотели свою детскую площадку», - рассказала жительница микрорайона, мать троих детей Анжела Еременко.

С 2019 года жители направляют заявки на участие в программе «Комфортная городская среда». По словам Анжелы Еременко, к голосованию за объект и местную школу привлекали и жителей Крестов. «Я обходила жителей, просила за нас голосовать, но выигрывают территории, где больше населения», - пожаловалась жительница.

«Проблема в том, что окраинам очень тяжело участвовать в программе «Комфортная городская среда». Ни разу еще не выиграли, потому что количество людей, проживающих на этой территории, очень мало. И мы с депутатом областного Собрания Алексеем Севастьяновым думаем, что надо бы отдельную программу для таких территорий сделать», - заметил депутат по округу Сергей Гаврилов.

Другое решение проблемы предложил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий. «Самое оптимальное и быстрое — создать ТОС», - сказал он.

По словам Александра Грацкого, формирование территориального общественного самоуправления помогло решить аналогичную проблему во дворе на Октябрьском проспекте. «Создали ТОС, выиграли грант, уже запущен контракт на установку детской площадки. Подготовить пакет документов поможет депутат. У нас есть и координаторы по ТОСам, все расскажут, всем помогут», - выразил уверенность начальник УГХ.

Его поддержал Александр Гончаренко: «У нас есть округа, где инициативные группы двигают дело вперед. ТОСы выигрывают гранты и решают вопросы. Вам надо создать такую группу».

Алексей Севастьянов как член областной конкурсной комиссии, заверил, что у созданного здесь ТОСа шанс получить средства будет высоким. «Вы на окраине, площади большие, но не столь густо населенные, и здесь вообще нет социальной инфраструктуры. Поэтому я уверен, что вы выиграете грант и решите вопрос с детской площадкой. Там очень серьезные суммы. Это более эффективно, и мы готовы помочь».

Другая больная тема жителей микрорайона — это дорога. «Мы просим, чтобы до станции Березка сделали дорогу с тротуарами. Вдоль дороги хочется освещения. Дети ходят в школу, в садики, все добираются по темноте. Дорога в ужасном состоянии. Она вся рытвинах и ямах», - пояснила Анжела Еременко.

Касательно дороги, начальник УГХ пояснил, что основные работы по ремонту дороги будут произведены уже в будущем году. Также в ходе посещения микрорайона, был взят на контроль вопрос о спиле аварийного дерева возле газопровода, на которое обратила внимание одна из местных жительниц.

Возродить спортивный городок

На въезде в военный городок «Кресты» представителей власти уже ждали активные жительницы: «Вы зайдите в наши дворы! Здесь живут летчики, пенсионеры, дети. К нам не заехать. Наши мужчины сами засыпают ямы на дорогах».

Помимо жалоб на состояние дорог и дворовых проездов, есть проблемы с состоянием мусорных площадок и, как и везде в Крестах, нехваткой социальной инфраструктуры.

Детская площадка представляет собой большую некошеную поляну со старыми травмоопасными горками и качелями. Дети не раз здесь «разбивали лбы», но других площадок нет. При этом места достаточно для создания общественного пространства вроде парка на Милевке.

Жителям предложили два варианта решения проблемы: участие в программе «Комфортная городская среда» либо создание ТОСа и участие в грантовых конкурсах. Второе результативнее. «Это самая быстрая история и самая эффективная. Надо поучаствовать в этом процессе. Вы можете, выиграв грант, сделать площадку, провести ямочный ремонт»,- посоветовал Алексей Севастьянов.

Путем создания ТОС можно решить и «мусорную проблему». В военном городке 8 площадок и только две с бетонным ограждением. В итоге - «мусор летает по всему району, еще и чайки его разносят». «Закрытые контейнерные площадки сейчас стоят 270 тысяч. Достаточно 5 инициативных граждан собрать: посчитали, подали заявку на участие в конкурсе инициативных проектов. И вообще проблем нет!» - отметил Александр Грацкий.

Еще одну площадку, спортивную, жители хотят установить у 107-го дома. «Это свободная территория, которая принадлежит муниципалитету. На протяжении нескольких лет мы пытаемся сделать здесь спортивный городок. В 80-е здесь была хоккейная коробка. Те дети выросли, а деревья стали большими», - отметил Сергей Гаврилов.

В итоге есть заросшее деревьями пространство, а нынешние дети «играют в волейбол с сушилками для белья». Из-за специфики микрорайона выиграть средства на установку в рамках программы «Комфортная городская среда» не удается, рецепт — создать ТОС в этом случае тоже не подойдет: часть земли принадлежит муниципалитету, а часть — министерству обороны. Поэтому областной депутат рекомендовал сделать спортивную площадку для всего военного городка и предложил городской Думе выступить с такой инициативой.

Впрочем, спортивный городок под вопросом не только по причине отсутствия финансов. Во время разговора подошли жительницы соседнего дома пожаловаться на гоняющих по отремонтированному двору мотоциклистов. И услышав об идее строительства здесь спортивного городка, возмутились: «Не надо нам сюда никакой площадки!»

Дорога для многодетных семей

В микрорайоне «Учхоз» больше единодушия по поводу необходимости строительства спортивной площадки. «Мы даже готовы сами убрать, спилить деревья. Есть экскаватор маленький, - говорят местные жители. - Мы хотим, чтобы были турники, волейбольная сетка, какое-нибудь покрытие».

Детей в микрорайоне много, и если на личных участках есть песочницы и качели для маленьких, то дети постарше «слоняются без дела». Жители сами нашли подходящую площадку, находящуюся в муниципальной собственности. Но ее предлагают населению только на условиях аренды. Попытки создать ТОС тоже не увенчались успехом из-за проблем в оформлении документов. Вопрос возможности появления в микрорайоне спортивной площадки пока остается открытым. Депутат по округу держит его на контроле.

Также жители микрорайона находятся в ожидании газа по программе «Догазификации». Присутствовавший на выезде представитель компании «Газпром Межрегионгаз Псков» пообещал решение проблемы «однозначно в следующем году».

Есть вопросы и у новых обитателей микрорайона. Ряд земельных участков получили многодетные семьи и тут же столкнулись с проблемой отсутствия проезда к ним. Новоселы писали обращения депутату, что не могут завезти на участки стройматериалы и справиться с борщевиком. «Подрядчик, который косит сорняк, говорил, что трактором сюда не проехать»,- пояснил Сергей Гаврилов.

Решением этой проблемы уже занимаются городские власти. «У нас заканчивается проектирование дорог для нового микрорайона. После прохождения госэкспертизы будем понимать параметры прохождения автомобильной дороги. Но в планах — начать «отсыпать» дороги, чтобы люди хотя бы могли доехать до своих участков. Мы понимаем, что подъезд многодетным семьям должен быть обеспечен», - сказал Александр Грацкий. И добавил, что к этой работе планируется приступить уже в следующем году.

Лекарствами обеспечили

Завершился контрольный выезд посещением микрорайона «Псковкирпич». Главная проблема этой территории - неосвещенная дорога без тротуаров, по которой «в полной темноте» приходится ходить местным жителям, в том числе детям.

Александр Грацкий пояснил, что наружное освещение в первую очередь сделано там, где планируется автобусное движение. «По наказу депутатов нужно поставить в график на 2024 год, проектирование и дальнейшую реализацию. Не вижу ничего сложного», - отметил он.

Другой проблемный вопрос микрорайона при содействии депутата удалось решить. «У нас закрыли аптеку, и очень долго ее не было. Мы обращались к Сергею Вячеславовичу. Нам обещали и вот наконец, у нас есть аптека и фельдшерский пункт», - рассказалда жительница Татьяна Иванова.

С наличием лекарств проблем нет. «Если нет какого-то препарата, сообщаем фельдшеру, она заказывает. Фельдшер принимает по не постоянно, по графику. Но мы очень рады, что теперь у нас есть и аптека, и медицинская помощь», - отметила местная жительница.

Возможно, и все вышеперечисленные проблемы в ближайшее время найдут свое решение. Обращения жителей услышаны, и по ним уже ведется работа.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова

Теги: #Гордума #депутаты #контроль
Источник: Псковская Лента Новостей
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