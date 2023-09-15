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Общество

Компенсацию за перенаправленные из-за БПЛА авиарейсы хотят узаконить в России

15.09.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратился к депутату Марии Бутиной с просьбой внести в Госдуму законопроект, который бы ввел возможность возврата пассажирам средств за авиабилеты в случае опоздания на стыковочные рейсы из-за угрозы атак БПЛА на аэропорты. 

Как пишет Зотов, граждане жалуются в ООП на отмены рейсов или перенаправление их в другие аэропорты в связи с введением ограничений на полеты в Московском авиаузле (МАУ).

«В августе-сентябре 2023 года такие случаи стали регулярными. Граждане опаздывают на стыковочные рейсы, теряют деньги и не могут в дальнейшем улететь в нужный пункт назначения. Если были приобретены невозвратные билеты, то денежные средства вернуть не представляется возможным», — приводят слова Зотова «Известия».

По его словам, с точки зрения нынешних авиационных правил авиакомпании не обязаны возмещать средства за невозвратный билет, если самолет приземлился в другом городе и пассажир не успевает прибыть на стыковочный рейс. Зотов предлагает внести соответствующий пункт в статью 108 Воздушного кодекса. Норма будет актуальна и в случаях перенаправления самолетов в другие аэропорты по метеоусловиям — например, из-за снегопадов зимой, полагает он.

Депутат Мария Бутина подтвердила получение письма и сообщила, что уже обратилась в правительство за отзывом на проект законодательной инициативы. Речь идет о необходимости возвращать стоимость невозвратного билета, если пассажир опоздал на стыковочный рейс, но бронировал не единую перевозку на оба сегмента перелета, а покупал два отдельных билета, пояснили эксперты.

Теги: #компенсации #авиация
Источник: Псковская Лента Новостей
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