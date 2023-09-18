Общество

«Очаг африканской чумы свиней» ликвидировали в Великолукском районе

Учения по ликвидации очага африканской чумы свиней состоялись в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам.

Фото здесь и далее: станция по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам

Специалисты учреждения провели учения по ликвидации очага АЧС при взаимодействии с Псковской областной ветеринарной лабораторией, администрацией Великолукского района, МЧС и полицией.

По легенде, 14 сентября поступило сообщение от частного лица об обнаружении на поле за жилыми домами в деревне Демидово Великолукского района трупа дикого кабана.

Ветеринарные специалисты провели осмотр дикого кабана и взяли пробы биологического материала. В условный очаг заболевания направили колонну специальной техники для дезинфекции. В результате предпринятых мер условная вспышка африканской чумы свиней была успешно ликвидирована.