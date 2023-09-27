Общество

Госдума приняла закон о штрафах за навязывание услуг и товаров потребителям

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон о штрафах за навязывание потребителям дополнительных услуг и товаров, пишет «Интерфакс».

«Принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов. Зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Например, при покупке автомобиля в автосалоне человеку навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией. В результате покупатель несет лишние расходы», - сказал, комментируя закон, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно закону, в статье 14.8 КоАП РФ уточняется ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату путем предложения потребителю до заключения договора о приобретении основных товаров (работ, услуг) приобрести дополнительные товары (работы, услуги).

Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Кроме того, уточняется ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований.

Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В ходе работы над инициативой в Госдуме, она претерпела существенные изменения. Так, в варианте первого чтения штраф предлагалось привязывать к стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг), в двукратном и трехкратном размере стоимости.