Общество

Травля в последние годы встречается даже в начальной школе – Наталия Соколова

Принято считать, что травля происходит в основном в 6-8 классах, но в последние годы травля встречается даже в начальной школе. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Психологи говорят, что травля в школе происходит в 6-8 классе. Мы сейчас видим, что возраст агрессоров снизился, и во 2, и в 4 классе появляется агрессия. Причем сколачивают группировки, чтобы кого-то конкретно обидеть – два, три человека», - рассказала Наталия Соколова.

Обычно агрессора мотивирует желание самоутвердиться, продолжила гостья студии. Помимо этого, причиной травли может быть чувство зависти. Также ребенок может стать агрессором, если он сам стал жертвой травли в другом коллективе. Другая причина - проблемы в семье ребенка-агрессора.

Детский омбудсмен заметила, что в психологической помощи нуждаются и дети-жертвы травли, и дети-агрессоры.