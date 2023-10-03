Общество

Новую систему образования внедрят в российских вузах с 1 сентября 2025 года

Новую национальную систему высшего образования внедрят в вузах России с 1 сентября 2025 года, к этому моменту должен быть сформирован макет новой системы и утверждены новые образовательные стандарты, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

«Пока что можно обозначить лишь новые сроки внедрения национальной модели российского высшего образования – это 1 сентября 2025 года, к этому моменту должны быть разработаны не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты», - сказал Афанасьев в ходе заседания комитета по науке и высшему образованию в Госдуме.

Он добавил, что новые стандарты, в отличие от действующих, будут разработаны не для отдельных направлений обучения, а для укрупненных групп специальностей, обеспечат гибкость образовательных программ, при этом в них будет выделено «фундаментальное ядро, обязательное для каждого направления», пишет РИА Новости.

По словам замминистра, на программы в рамках пилотного проекта принято 4044 человека, все бюджетные места заполнены, а на платные места принято более 250 человек.