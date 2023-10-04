Общество

Россиянам назвали помогающие зарядиться энергией осенью продукты

Сезонные осенние продукты, полезные для пищеварения, также помогают зарядиться энергией, заверила нутрициолог, wellness-эксперт компании Biogena Ирина Попкова. Специалист рассказала, какие из них лучше всего помогают оставаться бодрым.

Первым таким продуктом нутрициолог назвала тыкву. Она, по словам Попковой, богата пектином, бета-каротином, витаминами А, В, РР, Т, С, медью, железом, цинком. Лучше всего этот овощ запекать в духовке с небольшим количеством растительного масла, уточнила она «Ленте.ру»

«По вкусу можно добавить соль, перец, корицу, кориандр, чеснок. Полезно добавлять сырую тыкву в салат, ее можно натереть на терке или нарезать мелкими кубиками», - продолжила специалист.

Нутрициолог также рекомендовала добавить в рацион сладкий перец, который содержит витамины А, С, Е и антиоксиданты. Она отметила, что достаточно съедать 100 граммов продукта в день, чтобы компенсировать дневную дозу витамина С. Перец можно есть сырым, запекать в духовке, добавлять в рагу, а также во вторые блюда с мясом или курицей.

Для восполнения энергии в осенние дни также хорошо подходит слива, отметила Попкова. Она содержит витамин C, а также кальций, магний, фосфор и железо. Кроме того, слива очень полезна для пищеварения, заверила нутрициолог.

3-4 сливы в день нужно съедать здоровому человеку. Еще одна осенняя ягода — облепиха — содержит калий, магний, кальций, фосфор и железо, рассказала специалистка. Эта ягода также богата витаминами А, С, Е, аминокислотами, каротиноидами и флавоноидами. «Ягоды облепихи улучшают работу пищеварения. Их можно употреблять в свежем виде, в виде пюре как добавление к йогурту, творогу, десертам», — подвела итог нутрициолог.