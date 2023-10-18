YouTube сохранил российскую аудиторию после блокировки федеральных каналов

YouTube заблокировал все федеральные каналы, но не теряет российской аудитории, заявил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, выступая на IV Псковском международном медиафоруме «СМИ в условиях многополярного мира» в Пскове 18 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Александр Широких представил график (рейтинг по данным исследовательской компании Mediascope), на котором отражено изменение аудитории основных соцсетей с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года. Из графика следует, что на первом месте по количеству аудитории в России на данный момент находится Telegram, далее идут «ВКонтакте», YouTube, Tik Tok, «Яндекс. Дзен» и «Одноклассники».
Он обратил внимание на несколько интересных моментов:
1. Аудитория «Яндекс. Дзен» растет «конскими темпами». По мнению Александра Широких, это может быть связано со сменой владельца «Яндекса».
2. Не падает и даже растет аудитория YouTube, хотя там уже не осталось федеральных каналов, некоторые из которых имели миллионы подписчиков, например, НТВ.
3. Telegram в июле обогнал «ВКонтакте», и «первое место отдавать не собирается».
4. «Одноклассники» на шестой строчке. По мнению Александра Широких, эта соцсеть с лояльной аудиторией особенно актуальна для региональных СМИ.
Он также добавил, что Facebook* и Instagram* теряют аудиторию, и работать в этих соцсетях, по его мнению, в России смысла нет.
*принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ, включена в перечень террористов и экстремистов