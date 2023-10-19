Общество

В России упростили порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон уточняет, что можно отнести к таким мемориалам. Он также устанавливает, что в Реестре объектов культурного наследия народов РФ появится специальный раздел с информацией о памятниках, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны. При этом Минкультуры России наделяется новыми полномочиями - ведомство будет утверждать перечень и упрощенный порядок проведения работ по ремонту таких объектов. Исключения составят здания и мемориальные квартиры, пишет ТАСС.

Как отмечалось в материалах Совета Федерации, закон упрощает регламент ремонтных работ, сокращает расходы на них. Кроме того, теперь можно будет получить более точную и объективную информацию о таких мемориалах.