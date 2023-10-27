Общество

Серебро, огни и блестки: псковичи делятся фотографиями первого снега в соцсетях

Первый настоящий снег пришел в Псковскую область. Хоть в некоторых районах региона плотный покров еще не установился, многие все же смогли запечатлеть снежные красоты, на страницах в социальных сетях стали появляться зимние фото. Предлагаем посмотреть на первые кадры приближающейся зимы из социальных сетей.

Фото: страница Вконтакте, Елена Шевченко

Одними из наиболее популярных фото в соцсетях стали листья и цветы в снегу. Правда, у одних на фото уже зимние розы, а у других все еще осенние клены. Однако как бы авторы постов не называли сегодняшнюю погоду, в комментариях подписчики отмечают, что такое смешение сезонов выглядит очень красиво.

Фото: страницы Вконтакте, Ульяна Михайлова, Ирина Николаева

Первый снег удалось запечатлеть и жителям Новоржева. Там подобие снежной метели зафиксировали еще вчера вечером.

Фото: сообщество Вконтакте «Подслушано Новоржев»

В Пушкинских Горах за ночь появились настоящие сугробы. Правда, этому, кажется, никто особо не огорчен. Местные жители в комментариях под фото желают друг другу доброго снежного утра.

Фото: страница Вконтакте, Елена Шабанова

А вот в Великих Луках для ликвидации последствий снегопада привлекли сотрудников коммунальных служб. Власти уточняют, что в работах задействовано 11 единиц техники, более 50 сотрудников, вручную убираются сходы с мостов, лестницы подземных переходов и сходы на путепроводе, во дворах работают сотрудники управляющих компаний.

Фото: Telegram-канал администрации города Великие Луки

Снежным пейзажем поделились в соцсетях Мемориального музея-усадьбы С.В. Ковалевской в Великих Луках.

Фото: сообщество Вконтакте «Мемориальный музей-усадьба С.В.Ковалевской»

«Еще вчера пригорок был усыпан золотом листвы, а сегодня выпал первый настоящий снег!» - отметили в музее.

Фото: сообщество Вконтакте «Мемориальный музей-усадьба С.В.Ковалевской»

В Изборске тоже выпал снег. В соцсетях отмечают, что хоть и ненадолго, но наступила зима.

Фото: страница Вконтакте, Саша Донецкий

Утро многих автолюбителей сегодня началось не с кофе, а с очистки автомобиля от снега. Но это полбеды, как всегда не все водители успели подготовиться к сезону и поменять резину.

Фото: страница Вконтакте, Елена Шевченко

В городских сообществах уже публикуют ДТП с автомобилями, которые не «переобулись».

Фото: сообщество Вконтакте, «Жесть по-Псковски»

Под снегом проходит и Кубок Пскова по футболу на стадионе Машиностроитель. Однако организаторы уверяют, что погода не мешает проводить мероприятие.

Фото: страница Вконтакте, Оксана Черкасова

Жители региона в большинстве своем восхищаются погодой и с радостью используют возможность прогуляться по первому снегу и сделать красивые фотографии.

Фото: страницы Вконтакте, Екатерина Жевченко, Ольга Васильева

Многие отмечают, что снег, вероятно, задержится ненадолго, так как с крыш он активно стекает уже в виде воды.

Фото: страница Вконтакте, Елена Шевченко

Пока непонятно насколько скоро нас ждет настоящая снежная зима. Поэтому давайте будем пытаться насладиться тем, что есть. Не забывайте выкладывать красивые фотографии в свои социальные сети, они точно радуют и вдохновляют кого-то из ваших друзей и знакомых.

Ксения Журавкова