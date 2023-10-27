Серебро, огни и блестки: псковичи делятся фотографиями первого снега в соцсетях

Первый настоящий снег пришел в Псковскую область. Хоть в некоторых районах региона плотный покров еще не установился, многие все же смогли запечатлеть снежные красоты, на страницах в социальных сетях стали появляться зимние фото. Предлагаем посмотреть на первые кадры приближающейся зимы из социальных сетей.
Одними из наиболее популярных фото в соцсетях стали листья и цветы в снегу. Правда, у одних на фото уже зимние розы, а у других все еще осенние клены. Однако как бы авторы постов не называли сегодняшнюю погоду, в комментариях подписчики отмечают, что такое смешение сезонов выглядит очень красиво.
Первый снег удалось запечатлеть и жителям Новоржева. Там подобие снежной метели зафиксировали еще вчера вечером.
В Пушкинских Горах за ночь появились настоящие сугробы. Правда, этому, кажется, никто особо не огорчен. Местные жители в комментариях под фото желают друг другу доброго снежного утра.
А вот в Великих Луках для ликвидации последствий снегопада привлекли сотрудников коммунальных служб. Власти уточняют, что в работах задействовано 11 единиц техники, более 50 сотрудников, вручную убираются сходы с мостов, лестницы подземных переходов и сходы на путепроводе, во дворах работают сотрудники управляющих компаний.
Снежным пейзажем поделились в соцсетях Мемориального музея-усадьбы С.В. Ковалевской в Великих Луках.
В Изборске тоже выпал снег. В соцсетях отмечают, что хоть и ненадолго, но наступила зима.
Утро многих автолюбителей сегодня началось не с кофе, а с очистки автомобиля от снега. Но это полбеды, как всегда не все водители успели подготовиться к сезону и поменять резину.
В городских сообществах уже публикуют ДТП с автомобилями, которые не «переобулись».
Под снегом проходит и Кубок Пскова по футболу на стадионе Машиностроитель. Однако организаторы уверяют, что погода не мешает проводить мероприятие.
Жители региона в большинстве своем восхищаются погодой и с радостью используют возможность прогуляться по первому снегу и сделать красивые фотографии.
Многие отмечают, что снег, вероятно, задержится ненадолго, так как с крыш он активно стекает уже в виде воды.
Пока непонятно насколько скоро нас ждет настоящая снежная зима. Поэтому давайте будем пытаться насладиться тем, что есть. Не забывайте выкладывать красивые фотографии в свои социальные сети, они точно радуют и вдохновляют кого-то из ваших друзей и знакомых.
Ксения Журавкова