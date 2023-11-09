Общество

Пресс-тур в метавселенной: почему цифровая трансформация неизбежна?

Искусственный интеллект — слово 2023 года по версии толкового словаря Collins English Dictionary. Действительно, цифровые технологии сегодня быстро развиваются, и все больше компаний стараются внедрять их в свою работу для оптимизации процессов и удобства сотрудников и клиентов. Новейшими разработками с российскими предпринимателями делится, в частности, Сбер. Кто уже успел «уйти в цифру»? Чем выгодны такие решения компаниям и потребителям? Почему цифровой путь — это неизбежное будущее? На эти и другие вопросы ответили спикеры пресс-тура, который прошел в метавселенной Сбера «КоМета» 9 ноября.

«КоМета»

Для начала хотелось бы подробнее остановиться на самой площадке пресс-тура — он прошел в метавселенной Сбера «КоМета». Формат новый, инновационный и, безусловно, захватывающий. Виртуальное пространство похоже на компьютерную игру, зайдя в него, участники смогли создать яркий аватар на свой вкус, а после очутились в «центральном хабе» и отправились в путешествие по метавселенной. В центре комнаты располагался большой экран, на котором показывали видеоролики и транслировали выступления спикеров. При этом участники могли свободно перемещаться, общаться в чате, ловить СберКотов и отвечать на вопросы квиза.

Подобные технологии компании могут развивать самостоятельно или покупать их у тех, кто специализируется на цифровизации. В рамках пресс-тура перед журналистами выступили представители компаний, которые уже успешно реализуют цифровую трансформацию с помощью Финтеха Сбера.

«Умный» квартал

«Будущее неизбежно придет к нам, и наша главная задача — быть в тренде и стремиться за новым поколением, которое называют цифровым поколением. Поэтому мы в компании решили, что максимально встроим в наши проекты все цифровые технологии, какие сегодня есть на рынке», - рассказал заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

Компания специализируется на строительных услугах. По словам Максима Жабина, застройщик столкнулся с тем, что из-за стремительного развития технологий сегодняшние проекты начинают устаревать еще в моменте реализации, поэтому «ЛенРусСтрой» стремится заглянуть в будущее и строить «умные» квартиры, дома, дворы и кварталы. В качестве партнера «ЛенРусСтрой» выбрал Сбер.

«Нам хочется, чтобы в будущем на наши проекты смотрели с таким же восхищением, как на Михайловский замок, Петропавловскую крепость, чтобы нам было, что сказать будущим поколениям», - поделился Максим Жабин.

Он подчеркнул, что основная цель цифровой трансформации жилищного строительства — не раздвигающиеся занавески и не регулировка температуры воздуха, а экологизация. Владение «умной» квартирой выгодно для жильца, поскольку технологии помогают экономить ресурсы.

«Симбиоз новых энергосберегающих технологий и строительства помогает не только контролировать, но и рекомендовать, как правильно пользоваться ресурсами. Тем самым владение имуществом становится крайне выгодным в долгосрочной перспективе», - пояснил Максим Жабин и добавил, что сейчас «ЛенРусСтрой» и Сбер работают над удешевлением технологий для «умных» домов.

Цифровизация перевозок

На современных технологиях свою работу строит и Ati.su — крупнейшая в России и СНГ биржа грузоперевозок. Площадка помогает находить грузы, проверенных перевозчиков и экономить за счёт автоматизации процессов.

«На текущий момент, конечно, проблема на рынке по больше части заключается в том, что логистика все еще далеко от цифры - продолжается работа с бумажными документами, по телефону, но мы улучшаем эти процессы, цифровизируем», - рассказал директор по продукту в Ati.su Роман Сентюрёв.

В компании следят за развитием искусственного интеллекта и внедряют его технологии совместно со Сбером. Роман Сентюрёв отметил, что реализованные решения уже приносят свой экономический эффект в виде растущей выручки.

«Цифра на десерт»

«На десерт» пресс-тура оставили выступление коммерческого директора сети пекарен «Буше» Романа Певзнера. Первая пекарня открылась улице Разъезжая, 13 в Санкт-Петербурге 10 февраля 1999 года. С тех пор сеть развилась более чем до 70 точек присутствия в Петербурге и в Москве. Сегодня «Буше» активно использует в своей деятельности цифровые технологии — уже пять лет у сети есть свое мобильное приложение, через которое можно ознакомиться с продукцией оформить доставку, получить обратную связь.

«Мы давно и увлеченно идем по пути IT, и цифровая трансформация — это не инновационное для нас решение. Нам очевидно, что обходиться без автоматизации и диджитализации — бессмысленно, ведь с помощью цифровых решений повышается управляемость, скорость, это логичная эволюция того, что мы делаем. Первое мобильное приложение мы завели одними из первых в индустрии, более 5 лет назад, и с тех пор мы осознано шли по этому пути», - поделился Роман Певзнер.

Сегодня мобильным приложением «Буше» пользуются уже 157 тысяч пользователей. Коммерческий директор сети пекарен отметил, что качество сервиса для гостей и клиентов повысилось, получать обратную связь стало удобнее и рейтинг «Буше» растет.

«Меня максимально будоражит тема искусственного интеллекта и нейросетей. Я хочу, чтобы мы интегрировали ИИ в свои процессы, чтобы перенести часть нагрузки с человеческого интеллекта», - добавил Роман Певзнер.

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Стоит отметить, что познакомиться с новейшими технологиями Сбера до 12 апреля можно на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Сбер представлен на площади 2100 квадратных метров всеми своими современными технологиями и разработками.

Ксения Иванова