Общество

Лучших изобретателей и рационализаторов Псковской области назовут в конце ноября

Лучших изобретателей и рационализаторов Псковской области назовут в конце ноября. Об этом сообщил председатель регионального конкурса, руководитель реготделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Третий по счету конкурс стал самым массовым по числу участников и заявленных работ – 17 человек и 15 проектов. Еще один рекорд: в финал вышли 5 школьников и студентов до 18 лет. Ребята увлечены разработкой нейросети, системы виртуального проектирования склада и обучения персонала, сенсорно-исполнительной системы PHandR, настольной игры «Узнай меня лучше» и мини-завода для биодеградации полиэтилена.

«Финальный этап регионального конкурса по традиции состоится в Пскове. Мы обязательно познакомим с победителями», - добавил депутат.