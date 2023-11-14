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Общество

Лучших изобретателей и рационализаторов Псковской области назовут в конце ноября

15.11.2023 11:13|ПсковКомментариев: 1

Лучших изобретателей и рационализаторов Псковской области назовут в конце ноября. Об этом сообщил председатель регионального конкурса, руководитель реготделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Третий по счету конкурс стал самым массовым по числу участников и заявленных работ – 17 человек и 15 проектов. Еще один рекорд: в финал вышли 5 школьников и студентов до 18 лет. Ребята увлечены разработкой нейросети, системы виртуального проектирования склада и обучения персонала, сенсорно-исполнительной системы PHandR, настольной игры «Узнай меня лучше» и мини-завода для биодеградации полиэтилена.

«Финальный этап регионального конкурса по традиции состоится в Пскове. Мы обязательно познакомим с победителями», - добавил депутат.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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